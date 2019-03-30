Арестованных в Крыму активистов перевезли в Ростов-на-Дону

Жителей аннексированного Россией Крыма, арестованных после обысков по делу "Хизб ут-Тахрир", перевезли с территории полуострова в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в городе. Ранее движение "Крымская солидарность" также сообщало, что предполагаемым местом нахождения 23 арестованных крымско-татарских активистов является Ростов.
Правозащитный портал "ОВД-Инфо" подчеркивает, что это первый случай, когда крымских татар "отправили в другой регион во время следствия".
Также сообщается о задержании 24-го подозреваемого Эдема Яячикова. Для поимки его и еще трёх человек сотрудники российских силовых структур организовали проверку машин и паспортный контроль, сообщает "ОВД-Инфо". Где находится Яячиков – неизвестно.
- 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе. Таковой российские власти считают религиозную организацию "Хизб ут-Тахрир", которую в России запретили в 2003 году. В Крыму она действовала на законных основаниях до российской аннексии 2014 года.
- Задержанные и арестованные крымские татары – активисты правозащитной организации "Крымская Солидарность", многие из них – гражданские журналисты.
- Обыски и аресты в Крыму осудили власти Украины, Евросоюза и США. Правозащитники неоднократно заявляли, что под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом российские власти подавляют крымско-татарское национальное движение.
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