Арестованных в Крыму активистов перевезли в Ростов-на-Дону

Жителей аннексированного Россией Крыма, арестованных после обысков по делу "Хизб ут-Тахрир", перевезли с территории полуострова в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в городе. Ранее движение "Крымская солидарность" также сообщало, что предполагаемым местом нахождения 23 арестованных крымско-татарских активистов является Ростов.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" подчеркивает, что это первый случай, когда крымских татар "отправили в другой регион во время следствия".

Также сообщается о задержании 24-го подозреваемого Эдема Яячикова. Для поимки его и еще трёх человек сотрудники российских силовых структур организовали проверку машин и паспортный контроль, сообщает "ОВД-Инфо". Где находится Яячиков – неизвестно.