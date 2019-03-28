В Ростове-на-Дону задержаны активисты "Крымской солидарности"

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали троих активистов "Крымской солидарности" Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в аннексированном Россией Крыму накануне прошли обыски. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации, рассказал адвокат Эдем Семедляев.

Местонахождение крымско-татарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор неизвестно.

Вчера суд в Симферополе арестовал до 15 мая девятерых крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир". 28 марта суд продолжит избирать меру пресечения ещё 11 крымско-татарским активистам, задержанным накануне в ходе массовых обысков.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности террористической группы и участии в её деятельности. В России "Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией. На Украине её деятельность не запрещена. С 2014 года после аннексии Крыма Россией десятки крымских мусульман подверглись преследованиям по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир". Правозащитники считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

В Киеве вчерашнюю операцию российских правоохранительных органов назвали самой масштабной демонстрацией нарушений прав человека. Осудили обыски и задержание крымских татар и в Евросоюзе, отметив ухудшение ситуации с правами человека в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.