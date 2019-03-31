NYT: исчезла самая дорогая картина из когда-либо проданных на аукционе

В Лувре не знают, где находится полотно Леонардо да Винчи "Спаситель Мира", ставшее самой дорогой картиной из когда-либо проданных на аукционе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неофициальное заявление сотрудников филиала музея в Объединённых Арабских Эмиратах.

Картина, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, ушла с молотка на аукционе Christie's в ноябре 2017 года за рекордные 400 миллионов долларов без учета налогов и комиссий. Её собирались показать в ОАЭ, но в сентябре 2018 года выставку отменили без объяснения причин.

На этом фоне вновь стали звучать предположения о том, что да Винчи не является автором картины, а новый владелец хочет избежать внимания общественности, отмечает NYT.

Официальных комментариев о местонахождении полотна в ОАЭ не дают. Ещё в 2017 году The New York Times выяснила, что картину купил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Издание называет его "близким союзником" и возможным посредником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

"Некоторые полагают, что принц Мухаммед мог просто оставить картину себе", – пишет The New York Times. В посольстве Саудовской Аравии от комментариев отказались. По другой версии, полотно решили отправить в Европу – якобы для экспертизы, которую в итоге отменили.

Во французском Лувре выразили надежду на то, что картина найдется до запланированной осенью в Париже выставки, приуроченной к 500-й годовщине со дня смерти да Винчи.