Экзит-поллы спрогнозировали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов президента Украины

На президентских выборах на Украине завершилось голосование. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (оно совпадает с московским) и работали до 20 часов. По состоянию на 15 часов явка превысила 45 процентов, сообщал Центризбирком страны.

Всего на территории Украины были открыты около 30 тысяч участков. Голосование проводилось и в 72 зарубежных странах, России среди них не было. Не проводились выборы в аннексированном Крыму и на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.

Центризбирком Украины зарегистрировал 39 кандидатов в президенты. Двое из них позднее отказались участвовать в голосовании, но ЦИК не стал вычеркивать их имена из рекордно длинных бюллетеней, поскольку они сообщили об отказе позже намеченного срока.

Согласно данным экзит-поллов, которые проводил Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" и Центр Александр Разумкова, за Владимира Зеленского проголосовали — 30,4 процента, за Петра Порошенко — 17,8 процента и за Юлию Тимошенко — 14,2 процента. Эти данные собраны за два часа до закрытия участков.

Если данные окажутся верными, результата ни одного из кандидатов недостаточно для победы в первом туре, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур голосования.

ЦИК Украины обещает подвести итоги выборов до 10 апреля.

Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию украинских выборов.