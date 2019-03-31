Активисты против Эсхила и фанерные дроны против России

1. Французские активисты сорвали театральную премьеру трагедии древнегреческого драматурга Эсхила «Просительницы» о 50 дочерях царя Даная, бежавших из Египта в Грецию. Активисты сочли постановку, которая должна была состояться в афмитеатре Ришелье в Университете Сорбонны, расистской. Собравшись перед входом ещё до спектакля, они силой помешали актерам и публике войти в театр. Их возмущение вызвало то, что режиссер Филип Бруне (который одновременно является университетским преподавателем древнегреческого языка) решил поставить трагедию так, как это делали в древнегреческих театрах, надев на актеров маски, некоторые из которых (опять же, как и в древнегреческих театрах) были темными. Из-за этого борцы за права африканцев объявили маски блэкфейсом, а режиссера обвинили в расизме и колониальной пропаганде. Руководство университета и министерств образования и культуры Франции уже осудили срыв спектакля, но крупнейший союз французских студентов UNÉF, а также совет ассоциаций афро-французов CRAN, наоборот, выразили свою поддержку активистам. Университет обещает, что спектакль по «Просительницам» будет сыгран, но когда это произойдет и будут ли в нем использованы маски, пока неизвестно.

​2. Гарвардские университет начал служебное расследование в отношении своего преподавателя, профессора права Рональда Салливана, который согласился стать адвокатом кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняющегося в изнасиловании. Расследование открыто по требованию студентов, утверждающих, что, приняв предложение Вайнштейна стать его адвокатом, профессор нанёс им моральную травму.

3. По господствующей в науке теории, динозавры вымерли 66 миллионов лет назад в результате столкновения с Землей астероида или кометы, последствия которого привели к гибели 75% всех живых существ на земле. И вот теперь ученые утверждают, что впервые нашли останки динозавров, которые погибли сразу после столкновения, похороненные под огромной массов поднятых астероидом земли, песка и образовавшегося от жара стекла. В гигантской "братской могиле", обнаруженной в Северной Дакоте, заваленные камнями динозавры похоронены вместе с рыбами, млекопитающими, насекомыми и обгоревшими деревьями.

4. Литовец Эвальдас Римасаускас за два года выманил 99 миллиона долларов у Facebook и ещё 23 миллиона у Google, просто посылая этим компаниям фальшивые счета за якобы сделанные ими покупки. Бухгалтериям интернет-гигантов, очевидно, было лень проверять все счета, и они их просто оплачивали. Счета посылались от имени крупного тайваньского производителя электроники Quanta Computer Inc., для убедительности Римасаускас зарегистрировал в соседней Латвии компанию с таким названием. Поймали его после того, как кто-то в Google всё-таки заметил, что счет требует оплату за не поставленные товары. Сейчас Римасаускаса судят в США. Он признал вину и готов вернуть 49 миллионов из 122. Остальные деньги американские правоохранительные органы найти пока не могут, поскольку Римаскаускас умело отмывал их через цепочку банков на Кипре, в Литве, Латвии, Венгрии и Словакии. Преступнику грозит до 30 лет тюрьмы.

5. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Рабочий-монтажник телекоммуникационной компании Verizon Морис Джерман отстранен компанией от работы за то, что, используя служебный подъемник, спас со столба просидевшую там 12 часов кошку. О спасении кошки Джермана попросили местные жители, когда он занимался обслуживанием телефонных столбов неподалеку. До этого владелец кошки просил помощи у пожарных и организации по спасению животных, но получил отказ. Verizon, объясняя своё решение наказать Джермана, заявила, что хотя его цель была благородной, своим поступком он нарушил служебные инструкции и мог подвергнуть опасности себя и окружающих.

6. В США бабушка родила свою внучку. Её отцами стали супруги-геи Мэттью Илидж и Эллиот Догерти. Девочку зачали в пробирке из спермы Илиджа и яйцеклетки сестры Догерти Леи, а выносила её 61-летняя мать Илиджа Сесиль.

7. Американская морская пехота испытала фанерный беспилотный транспортный дрон, с помощью которого она надеется удешевить снабжение войск. Длина дрона — примерно 3,5 метра, размах крыльев — примерно 7,5 метров, грузоподъемность — более 300 кг. Ожидается, что цена одного дрона, в зависимости от установленного на него оборудовании, составит от 4,5 до 11,5 тысяч долларов. Использовать их предполагается, в частности, против стран с развитой системой противовоздушной обороны, в том числе Китая и России - обычные большие транспортные самолёты будут долетать до границы её действия, сбрасывать дроны и возвращаться обратно, а дешевые дроны полетят дальше, снабжать оказавшиеся в радиусе действия ПВО войска.

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8. Мексиканцы всё-таки платят за стену, которую Трамп строит на границе с Мексикой. Правда, платят они по частям, и не Трампу, а ворам, которые срезают с этой стены колючую проволоку и продают её фермерам с мексиканской стороны границы.

9. НАСА отменила запланированный на конец марта первый чисто женский выход в открытый космос, о котором мы писали в начале марта, поскольку неожиданно оказалось, что на МКС нет двух скафандров нужных размеров для работы в открытом космосе.

​10. Британская девушка-подросток Бо Джиссап заработала миллионы фунтов, придумывая английские имена для китайских детей. Идея о возможности такого бизнеса посетила её, когда отец взял её с собой в командировку в Китай, где его китайская коллега попросил Бо помочь с выбором английского имени для своей дочери. Китайские родители часто дают своим детям второе, английское, имя, чтобы им было проще общаться с иностранцами. После возвращения из путешествия девочка, которая изучала в школе китайский, одолжив у отца 1,5 тысячи фунтов, сделала специальный сайт, где китайцы могут выбрать своему ребенку имя, задав набор подходящих им критериев, начиная от пола ребенка и заканчивая символическим значением имени. С помощью этого сайта получили свои имена уже почти 700 тысяч китайских детей. Первые 164 тысяч имен Бо помогла выбрать бесплатно, а теперь берет за пользование сайтом 12 пенсов в минуту. Девочек чаще всего называют Катрина, Мэри, Елизавета и Шарлотта, а мальчиков — Уильям, Мэттью и Джейк. По словам Бо, бизнесмен из России уже попросил у неё лицензию на создание русской версии сайта.

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