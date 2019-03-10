Дискриминация мужчин, исчезающий анус и 7 лет за котят

1. В октябре 2018 г. группа сотрудниц Google подала к компании коллективный иск, обвиняя её в гендерной зарплатной дискриминации — по утверждению истиц, Google платит своим сотрудникам-женщинам меньше, чем мужчинам. В ноябре того же года тысячи сотрудников Google по всему миру устроили митинги с требованием к компании прекратить дискриминацию женщин, в том числе и в вопросах оплаты труда. Руководство Google отнеслось к обвинениям серьезно и начало внутреннее расследование. Результаты этого расследования появились в начале этой неделе и оказалось очень неожиданными — выяснилось, что в Google действительно есть зарплатная дискриминация, только дискриминируют в компании в основном не женщин, а, наоборот, мужчин: сотрудники компании за ту же самую работу получают меньше, чем её сотрудницы. По итогам проверки руководство извинилось и решило поднять зарплату 10677 сотрудникам на общую суму в 9,7 миллиона долларов. Сколько среди этих 10677 сотрудников мужчин, а сколько женщин, не сообщается.

2. Всемирный фонд дикой природы (WWF), крупнейшую в мире организацию, занимающуюся охраной животных, обвиняют в том, что оплачиваемые и вооружаемые ей егеря, охраняющие диких животных в странах Азии и Африки, систематически убивают, пытают и незаконно лишают свободы сотни людей. В одном из описываемых случаев человека избили до смерти из-за подозрения в том, что он спрятал рог носорога — при том, что рог у него не нашли. В другом 11-летнего мальчика пытали на глазах у его родителей. В третьем — устроили парад на улицах одного из африканских городов с демонстрацией отрубленных голов, якобы принадлежавших браконьерам. Жертвами пыток и убийств становятся главным образом представители местных племен, традиционно живущие охотой. По данным расследования BuzzFeed, финансируемые WWF молодчики избивают их бамбуковыми палками, рубят мачете, насилуют, расстреливают и сжигают их деревни. WWF пообещал разобраться.

3. Ученые обнаружили удивительное создание, у которого то есть, то нет ж... то есть ануса. Точнее, о существовании этого создания известно уже давно, но эту его удивительную особенность ученые обнаружили только сейчас. Животное называется Mnemiopsis leidyi и внешне очень похоже на медузу, хотя на самом деле относится не к стрекающим, как медузы, а к гребневикам. У стрекающих роль рта и ануса выполняет одно и то же отверстие, а у гребневиков — разные, причем у некоторых видов анусов сразу несколько. А вот у Mnemiopsis leidyi ученые никак не могли найти анус, даже под микроскопом. Пока не обнаружили, что анус у них образуется, когда Mnemiopsis leidyi нужно покакать — и затягивается обратно сразу же по окончании этого процесса. Это первый зарегистрированный случай в животном мире, других подобных созданий ученые не знают.

4. Международная группа морских биологов, похоже, открыла второй, совершенно новый вид касаток, который отличается от обычных касаток формой головы и плавников, окрасом, несколько меньшим размером и тем, что питается он не другими морскими млекопитающими, как обычные касатки, а рыбой. Подозрения о том, что такой вид существует, были у ученых уже давно, с тех пор, как они обнаружили в старой новозеландской газете 1955 года фотографию выбросившихся на берег касаток, совсем не похожих на уже известных науке. Руководитель группы Роберт Питман охотился за ними 14 лет, как капитан Ахав за белым китом, пока, наконец, не обнаружил их у берегов Чили. Ученым удалось не только сфотографировать этих странных касаток, которых пока называют "касатки типа D" или субантарктические касатки, но и взять у них образцы тканей, изучение которых в самое ближайшее время и даст окончательный ответ на вопрос, являются ли они новым видом или просто необычным подвидом обычных касаток.



5. В массовой культуре, особенно в Голливуде, менеджеры высшего звена обычно изображаются индивидуалистами-социопатами, только и думающими о том, как бы кинуть своих партнеров. Но, судя по результатам опубликованного в конце февраля исследования, в реальности все обстоит ровно наоборот. 200 директоров (CEO) разных фирм и 200 человек из контрольной группы заставили играть в стратегические игры, в которых оба соперника выигрывают, когда они оба способны пожертвовать частью своего выигрыша, чтобы найти устраивающее обоих решение, и оба проигрывают, если каждый из них пытается выиграть за чужой счет («дилемма заключенного», «ястребы и голуби» и «битва полов»). К удивлению исследователей выяснилось, что топ-менеджеры гораздо реже пытались забрать себе все и оставить противника «без штанов» и были гораздо более настроены на сотрудничество, чем контрольная группа, в результате чего и достигали в стратегических играх (и, вероятно, в жизни) значительно больших успехов, чем "обычные люди".

7. Испанские медики из Университета Уэльвы попробуют лечить агрессию электротоком. Они ищут для эксперимента 12 добровольцев, отбывающих срок за убийства. Излишне агрессивных людей уже давно (и до сих пор) лечат электричеством, а именно — электрошоковой терапией, но очень многие критикуют этот метод за жестокость. В отличие от ЭШТ, при которой к больному в течение нескольких секунд применяется переменный ток силой от 800 до 1500 миллиампер, метод, который хотят применить испанцы, называется "микрополяризацией" и предполагает воздействие на мозг постоянным током силой от 1 до 4 миллиампер от нескольких минут до часа. Но и тут у многих есть сомнения, так как некоторые эксперименты на крысах показали, что даже такая небольшая стимуляция мозга электричеством может привести к повреждению мозговых тканей.

6. В Украине заработал закон об издевательствах над животными. В Одессе суд, впервые в истории Украины, приговорил человека к реальному сроку за жестокость по отношению к животным. 37-летний Максим Литвин получил 6 лет тюрьмы плюс ещё 1,5 года за нарушение условий предыдущего, условного, приговора по той же статье, так что общий срок заключения составит 7,5 лет. Сожительница осужденного забирала котят у волонтеров — защитников животных, которые отдавали их «в хорошие руки», — после чего Литвин изощренно над ними издевался, а потом убивал. Все это происходило при ребенке. Ранее осужденный уже отсидел 10,5 лет за изнасилование и умышленное убийство. Напомним, что в 2017 году в Хабаровске Алина Орлова, Алена Савченко и Виктор Смышляев, аналогичным образом издевавшиеся над котятами, и к тому же выкладывавшие видео пыток в соцсети, получили от 3 до 4 лет тюрьмы — но не за издевательства над животными, а за разбойное нападение на человека и возбуждение ненависти. За пытки котят российский суд приговорил их к 150 часам обязательных работ.



8. Исследователи из Оксфордского университета, пронаблюдав за 2000 14-15-летних подростков, не обнаружили никакой связи между увлечением компьютерными играми с высоким уровнем насилия, такими, как, например, Grand Theft Auto, и уровнем агрессивности этих подростков в обычной жизни.

9. В споре о том, вызывают ли прививки аутизм, похоже, поставлена окончательная жирная точка — по крайней мере с точки зрения науки. Датские ученые, располагающие гигантской базой медицинской информации, собирающейся в этой стране с 1995 года, изучив данные 657461 детей, у 6517 из которых был обнаружен аутизм, не установили никакой статистической связи между аутизмом и вакцинацией.

10. 29 марта впервые в истории состоится выход в открытый космос команды, полностью состоящей из женщин. Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут из станции, чтобы обновить её солнечные панели. Руководить работами будут тоже женщины: Мэри Лоренс и Джеки Кейджи. Всё это произойдет в день числа Пи, в 3:14 по нью-йоркскому времени.