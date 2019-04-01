В Усолье повысили следователя, выкинувшего вещдок по делу о пытках

Следователя, выкинувшего вещественное доказательство по делу о пытках многодетной матери в полиции города Усолье, повысили до должности начальника отдела уголовного розыска. Первым об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил муж пострадавшей, член ОНК Павел Глущенко. Информацию о повышении подполковника полиции Дениса Климюка подтвердили в пресс-службе ведомства.

В январе следователи отказались изъять важный вещдок по делу о пытках многодетной матери в полиции. На допросе в качестве свидетеля Климюк заявил, что деревянная скамья из кабинета Усольского МВД "не состояла на инвентарном учете". В итоге скамейку, к которой полицейские пристегивали наручниками Марину Рузаеву перед тем как пытать ее при помощи электрошокера, была разобрана и выброшена на помойку.

Жительница Усолье-Сибирское Марина Рузаева уже три года пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали ее в участке. По словам женщины, ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Правозащитникам Иркутска с большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела на майора Дениса Самойлова и оперативников Александра Корбута и Станислава Гольченко. Двое из них до сих пор работают в полиции Усолья, а майор Самойлов "с почестями" ушел на пенсию.

В конце февраля Марина Рузаева получила четвертое по счету постановление о прекращении уголовного преследования трех полицейских, обвиненные ею в пытках и истязаниях. Согласно документу, следователь по особо важным делам установил, что пытки, после которых у Марины Рузаевой появились травмы, были применены к ней якобы до ее появления в отделении МВД "Усольский".

По словам правозащитников, сейчас половина показаний, собранных ангарским следователем, из дела Рузаевой "выброшена", электрошокер и наручники так и не были изъяты, а пуховик Марины, через который полицейские жгли ее шокером, не может быть включен в материалы дела.