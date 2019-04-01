В Малайзии вынесли приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по делу об убийстве кровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Ранее прокуратура Малайзии смягчила обвинения, выдвинутые против Доан Тхи Хуонг, переквалифицировав их с "умышленного убийства" на "причинение вреда здоровью с использованием опасного оружия". Ожидается, что осужденная будет освобождена уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей, проведенный до вынесения приговора. Кроме того, Хуонг воспользуется широко применяемой в Малайзии практикойусловно-досрочного освобождения, сообщил её адвокат.

Ранее в марте малазийский суд снял обвинения со второй подозреваемой в убийстве — гражданки Индонезии Сити Айсии.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля – ему набросили на лицо платок, пропитанный ядом мгновенного действия.

Малайзийская полиция почти сразу же задержала по делу об отравлении гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айсию. Адвокаты заявили, что обе задержанные были обмануты, думая, что они участвуют в реалити-шоу.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских властей, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и ввели новые санкции в отношении Северной Кореи.