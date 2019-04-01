19 процентов россиян видят вред в "присоединении" Крыма

54 процента россиян считают, что конфликт России с Западом из-за аннексии Крыма будет спущен на тормозах и отношения вернутся к прежнему уровню. Таковы данные опроса "Левада-центра". Эта цифра достигла максимума за пять лет.

За год с 70 до 65 процентов упала доля респондентов, полагающих, что аннексия Крыма, которую российские власти называют "присоединением", принесло России больше пользы, чем вреда.

Кроме того, в последние три года с 9 до 17 процентов выросла доля тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные договоренности.

Согласно данным недавнего опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), число россиян, считающих аннексию Крыма, полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов.

Однако абсолютное большинство россиян по-прежнему считают присоединение украинского полуострова правильным решением. Их число, по данным опроса "Левада-центра", держится на стабильном уровне в 86 процентов.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признают этот референдум и его итоги и называют действия России аннексией украинского полуострова. Российские властизаявляют о "восстановлении исторической справедливости".

Тогда же, в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.

По данным Министерства экономического развития, ущерб России от торговых ограничений со стороны других стран в 2018 году составил 6,3 миллиарда долларов.