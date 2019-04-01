СМИ: глава МВД Ингушетии подал в отставку после митингов в Магасе

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Причины отставки не называются. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник "Интерфакса" сообщил, что отставка связана с событиями в Магасе. Ингушский общественник Магомед Муцольгов связал уход Кавы с тем, что глава МВД отказался разгонять силой участников митинга в Магасе. 29 марта стало известно, что власти Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время акции 26 марта отказался разгонять демонстрантов.

В минувший вторник в Магасе начался митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Митинг был согласован с властями, но после официального окончания акции протестующие объявили её бессрочной. На следующий день участники митинга согласились разойтись . Власти пообещали разрешить провести новый митинг в ближайшем будущем. Правоохранительные органы несколько раз предпринимали попытки разогнать демонстрантов. В Следственном комитете Ингушетии сообщили, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.​ В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.​

В конце марта власти республики должны были принять закон о проведении референдума с учетом поправок, однако этого так и не произошло.