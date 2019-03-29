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СМИ рассказали об увольнении не ставших разгонять митинг полицейских в Ингушетии

Митинг в Магасе

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В Ингушетии уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам республики. Как рассказал "МБХ-Медиа" юрист и бывший пресс-секретарь Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов, батальон был расформирован из-за того, что полицейские отказались разгонять митинг в Магасе 26 марта и встали на сторону протестующих.

Ахильгов утверждает, что сотрудники батальона не дали Росгвардии пройти к месту проведения акции и тем самым предотвратили жертвы среди митингующих.

Во вторник в Магасе начался митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Митинг был согласован с властями, но после официального окончания акции протестующие объявили её бессрочной.

Участники митинга согласились разойтись в среду утром. Власти пообещали разрешить провести новый митинг в ближайшем будущем. Правоохранительные органы несколько раз предпринимали попытки разогнать протестующих. Позднее часть митингующих перекрыла участок федеральной трассы Ростов-на-Дону – Баку. ​

В Следственном комитете Ингушетии сообщили, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

  • 20 марта президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. За день до этого документ прошёл первое чтение в республиканском парламенте. ​Второе чтение с учётом поправок и дополнений было запланировано на 28 марта.
  • 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.​
  • В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.​ На закон "О референдуме Республики Ингушетия" ссылались и противники соглашения о границе.
  • В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.

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