В Ингушетии уволены 19 сотрудников отдельного батальона по административным границам республики. Как рассказал "МБХ-Медиа" юрист и бывший пресс-секретарь Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов, батальон был расформирован из-за того, что полицейские отказались разгонять митинг в Магасе 26 марта и встали на сторону протестующих.

Ахильгов утверждает, что сотрудники батальона не дали Росгвардии пройти к месту проведения акции и тем самым предотвратили жертвы среди митингующих.

Во вторник в Магасе начался митинг противников закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. Митинг был согласован с властями, но после официального окончания акции протестующие объявили её бессрочной.

Участники митинга согласились разойтись в среду утром. Власти пообещали разрешить провести новый митинг в ближайшем будущем. Правоохранительные органы несколько раз предпринимали попытки разогнать протестующих. Позднее часть митингующих перекрыла участок федеральной трассы Ростов-на-Дону – Баку. ​

В Следственном комитете Ингушетии сообщили, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.