На борту разбившегося в ФРГ самолёта с Филевой не было "чёрных ящиков"

На борту частного самолёта, в катастрофе которого накануне погибла совладелец авиакомпании S7, одна из богатейших женщин России Наталия Филева, не было бортовых самописцев. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

При этом он отметил, что международные нормы не требуют обязательного оснащения подобных самолётов "чёрными ящиками".

​Представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ сообщил ТАСС, что промежуточный доклад о вероятных причинах крушения будет готов через полтора-два месяца. Сейчас на месте крушения работают эксперты, они собирают информацию, которая затем будет проанализирована. Ранее в пресс-службе полиции федеральной земли Гессен сообщили, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел.

В Германской службе безопасности полетов агентству заявили, что пилот руководствовался правилами визуального полета, а не указаниями системы радиолокационного управления службы. Поэтому никакой информации следстви они сообщить не могут.

Катастрофа самолёта компании "Глобус", входящей в группу S7, произошла вечером 31 марта при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). В результате крушения погибли трое россиян – Наталия Филева, её отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Среди версий причин катастрофы - потеря пилотом контроля над воздушным судном и технические неполадки.