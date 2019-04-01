"Украина остается непредсказуемой". В Сети - о первом туре выборов президента

Продолжается подсчет голосов на выборах президента Украины. Лидерство сохраняет за собой Владимир Зеленский, за ним с большим отрывом следуют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Экзит-поллы показали, что Зеленский лидирует во всех основных регионах страны; тот же расклад сил демонстрируют и предварительные результаты подсчетов.

В Сети спорят о том, остается ли у Петра Порошенко шанс выиграть выборы во втором туре.

Екатерина Барабаш

Я почти уверена, что Зеленский не станет президентом - во-первых, к Порошенко перейдет много голосов выбывших кандидатов. Во-вторых, мне кажется, что во многом сегодня было протестное голосование, и ко второму туру те, кто голосовал за Зеленского вроде как в шутку, одумаются, поняв, что с такими вещами не шутят. А если Зеленский не дай бог и станет президентом - то хоть Украина и сделает тем самым мощный откат назад, и надолго - не спешите ее хоронить. Украина и Зеленского переживет. Никто не говорил, что путь молодой страны к свободе и демократии может быть легким и безошибочным. Но Украина уже встала на этот путь, и не думаю, что ее удастся так легко свернуть. Не надейтесь. Слава Украине.

Виталий Сыч

...Кандидаты, которые не проходят во второй тур почти поголовно терпеть не могут Порошенко. То есть ждать от них и их избирателей поддержки действующего президента во втором туре не приходится.

За три недели радикально улучшить мнение о себе для Порошенко невозможно, можно лишь ухудшить мнение о Зеленском, но для этого нужен огромный скандал.

Иными словами, сложно представить себе, что может помочь Порошенко преодолеть столь большую разницу с Зеленским во втором раунде.

Для меня это практически финальный результат на президентских выборах.

Кирилл Шулика

Президента Украины, видимо, выберет восток Украины. Порошенко выиграл у Зеленского 5% на Западе и 6% в Киеве. Во всех остальных городах проиграл. На Востоке он третий, проиграл Зе и Тимошенко. На Юге тоже третий, там он уступил Зе и Бойко. В областных центрах, в городах и селах везде выиграл Зеленский. В украинском Донбассе 40% набрал Бойко. Это хорошо разбивает теорию о том, что не было бы России, не было бы у этой украинской власти проблемы с Донбассом.

Станислав Белковский

Ну что, друзья.

Полет нормальный.

Если Юлия Владимировна и еще пара кандидатов поддержат г-на Зеленского перед вторым туром, Украина становится парламентской республикой в полном объеме. Что совершенно правильно.

"Слуга народа" и еще несколько политических сил - "Батькивщину" как главного партнера я убрал, согласен - смогут сформировать правительство после парламентских выборов.

Что в состоянии сделать Кремль и Петр Алексеевич в такой ситуации, чтобы удержать нынешнего президента?

Паллиативные варианты: агрессивная поддержка Зеленского Юрием Бойко и другими откровенно / официально пророссийскими кандидатами; продолжение воплей на РФ-телеканалах о том, что надо НЕ допустить сохранения г-на Порошенко на президентском посту; иезуитская "подержка" Зеленского - опять же, методом от противного.

Радикальный вариант - вторжение. Надо бояться / готовиться, пусть и не очень сильно.

Владислав Иноземцев

Конечно, г-н Коломойский - наверное, самый талантливый закулисный управляющий, который когда-либо действовал в украинской политике - сделал очень интересную двойную ставку на Зеленского и Тимошенко <...>. Однако несомненная проблема этой ставки состоит в том, что во втором туре голоса, поданные за Зеленского и Тимошенко, невозможно просто математически сложить. Если эти политики объявят об альянсе, синергия окажется отрицательной. Молодой протестный электорат отвернётся от обнимающегося с "бабушкой украинской коррупции" Тимошенко, а относительно малообразованный и довольно консервативный избиратель Тимошенко не поспешит за Зеленским. Кроме того, за ближайшие три недели Зеленскому придётся выступать, и может быть даже - ох ты, Боже ж мой - участвовать в дебатах, где не применет выясниться его общий уровень. Наконец, то голосование за Зеленского, которое мы увидели, если верить экзит-поллам, во многом было обусловлено желанием "окунуть действующего президента лицом в грязь", но далеко не все желавште сделать это могут повторить свой поступок во втором туре. Может быть это и сумбурно, но мой прогноз сохраняется: Порошенко переизберётся с показателем 55:45.

Действующий президент пока не сдается. В Твиттере он написал, что 1 апреля - день смеха, но со второго нужно "решительно двигаться вперед, потому что уже не до шуток". "Посмеемся - и хватит".

Хотя многие комментаторы считают, что выбраться из ямы антирейтинга он уже не сможет.

Олег Козырев

Украинцы молодцы. Смогли принести боль Путину и судя по опросам поголосовали против коррупции. Лично для меня история с Порошенко закрылась после Одессы, после изгнания крутой Марушевской, грузинских реформаторов. Коррупционер Путина никогда не победит, это невозможно

Юрий Касьянов

Первое место Зеленского - это полная, триумфальная победа Порошенко. Это Пётр Алексеевич все пять лет своего президентства делал всё возможное и невозможное, делал на пределе, работал до отвращения, чтобы население проголосовало за кого угодно, но только не за политиков.

Это он уничтожил завоевания Майдана. Это он спустил в унитаз невиданный патриотический подъём первых месяцев войны. Это он построил невиданную доселе коррупционную систему, зарабатывающую на крови. Это он создал фантастическую атмосферу вранья, когда покупаемый на Западе российский газ не считается российским, когда растёт товарооборот с агрессором, а мы умоляем весь мир усилить санкции, когда Украина ходит с протянутой рукой, а внутри страны разворовывается половина бюджета...

Это Порошенко руками порохоботов и подконтрольных СМИ оболгал, оплевал и втоптал в грязь всех политических оппонентов. Чего же теперь удивляться победе популярного артиста?.. С победой вас (и нас), Пётр Алексеевич!

Кандидатура Владимира Зеленского вызывает горячие споры в соцсетях: одни считают его пророссийским ставленником либо просто некомпетентным политиком, другим импонирует его несистемность. В России его называют креатурой США, а на востоке Украины пишут о том, что он спас страну от раскола.

Александр Рыклин

Я за последние дни много чего прочитал про украинские выборы, и очень хорошо представляю мотивы разных групп интересантов. И совершенно ни за кого там не болею - чисто академический профессиональный интерес. Но уверенно говорю - как только вы увидели тезис о том, что "Зеленский - ставленник Кремля", имейте в виду - это голимая фейковая пропаганда, почему-то особенно рьяно тиражируемая эмигрантской тусовкой из России. К Зеленскому может быть сколько угодно претензий у граждан Украины. Но именно эта - абсолютно высосана из пальца.

Вячеслав Савельев

Животные в цирке проголосовали за доброго клоуна, в знак протеста против пьяного дрессировщика, пропивавшего их корм.

Против выступили лишь попугаи и шакалы, кормившиеся объедками с барского стола.

Александр Баунов

Украинские выборы 2019 — это те, про которые три года назад говорили, что на них пойдет Надежда Савченко и очистит страну от коррупции и олигархов, год назад обсуждали, как это сделает рок-музыкант Святослав Вакарчук, но в конце концов возоложили миссию на актера Владимира Зеленского.

Регулярная сменяемость первых лиц, политическая норма, на которую так надеются в России, не устраивает украинцев. Явно есть желание прорваться в будущее за счет разрыва с нормой, экзотики, аномалии. Спрос на героическое и чудесное.

Значит ли это, что окажись мы на их месте, она точно так же перестала бы устраивать и нас? Есть признаки.

В любом случае, победу комического актера в международный День смеха, нельзя не признать красивой.

Павел Пряников

Краткое резюме о выборах на Украине. Отличная популистская повестка у шута. Зеленский классический европейский альт-райт, типа Курца, Грилло или Велдерса. Жалко, что наш Жириновский не дожил до такого успеха, опередил своё время. Жириновский - это Зеленский, КВН с опозданием на тридцать лет.

И за Зеленского, как и за Жириновского, голосуют по тем же мотивам: «ггг, прикольный пацан». Антибюрократическая повестка. «Все плохие и дураки, один я в белом плаще стою умный. А хотите я вам ещё анекдот расскажу?»

Максим Кантор

НАКОНЕЦ!

Профессиональный комик становится президентом и представляет демократию - это единственный выход из положения.

А как иначе?

Всерьез относиться к демократии уже невозможно, на тиранию соглашаться пока не хочется; но если у власти комедиант, то все в порядке.

Говорит: равенство, братство! - и всем смешно.

Граждане, да здравствует свобода! - и зал лежит.

Максим Соколов

Справедливо удивляются, почему в СМИ только возле фамилии Зеленского обязательно указывается амплуа -- "комик". Следует впредь писать также: инженю Тимошенко и трагик Порошенко.

Сергей Марков

Во второй тур, как и ожидалось, выходят Зеленский и Порошенко. Будет работать феномен второго тура, когда электорат всех оппозиционных кандидатов будут группироваться вокруг оппозиционера, вышедшего во второй тур. Таким образом Зеленский получит голоса свои и в основном голоса избирателей Тимошенко и Бойко, не зависимо от того, что скажут сами кандидаты. И голоса остальных по мелочи. <...> Так что до 40% Порошенко не дотянуть. Остаток разделится в пользу Зеленского. Так что Зеленский будет объявлен победителем второго тура с результатом около 60%

Спецслужбы США, руководящие страной, будут вполне удовлетворены результатами. Они вполне контролируют Зеленского. Под знаменем Зеленского центр внешнего управления страной начнет теперь кардинально смену поколения элит. Увольнять будут всех, кто успел побывать комсомольцем. Будут убирать все советское поколение. Под лозунгом обновления. Это будет объявлено Зеленскому как его миссия.

Анна Филимонова

Прогнозирую ушаты грязи, которые следующие 20 дней будут литься на Зеленского и тех, кто за него голосует. Читать это противно. «Рептилии, тупое население, имбецилы». Это примерный срез комментариев в адрес этих людей.

Уверена, что штаб Порошенко пойдёт «своим путём». Будут фейки и всяческие обесценивания оппонента. Все это потому, что они так и не поняли, что Зеленский — это сигнал. Сигнал того, что людям настолько омерзительны старые лица, что в условиях войны они готовы доверить страну человеку без опыта и знаний.

Да. Вас ненавидят именно так. До риска своей собственной шкурой.

Самое важное, как мне кажется, это попробовать посмотреть на голосующих за Зеленского и понять, почему так получилось. Понять и, очевидно, начать меняться.

Эти 30% и высокая явка — это, в первую очередь, протест, который необходимо услышать, а не обложить матом.

Аркадий Кайданов

Если бы на месте Зеленского был стул, он тоже выиграл бы первый тур - главное, что не из действующих и остохреневших Украине политиков.

Андрей Дихтяренко

...Я очень доволен результатами этих выборов.

Все могло быть гораздо хуже - в случае если бы не выдвинулся Зеленский. По сути, ведь он отбирал голоса не у Порошенко, а у пророссийского Бойко и только потом у Юли (опять же, смотрю результаты по Донбассу, где Зеленский дышит Бойко в спину, а в Харькове опережает). И пусть те, кто сейчас морщат носы, "пакуют чемоданы", и рассуждают о 30 процентах "зебилов", просто представят себе второй тур "Бойко - Порошенко". А ведь сейчас видно, что это был реальный сценарий (на который, к слову, работали и политтехнологи П, потому что он обеспечивал стопроцентную победу их клиента). Который запускал в свою очередь выгодный России и самоубийственный для нас сценарий противостояния Запада и Востока.

Так что я хочу искренне поблагодарить Зеленского за его авантюру - может быть, как раз "зебилы" вчера отодвинули нашу "безнадежную страну" от края пропасти.

Остап Кармоди

Если говорить о комике серьезно, то я совсем не уверен, что он будет хорошим президентом.

Но мало что может быть хуже, чем Порошенко, отнимающий у страны надежду на перемены к лучшему и, последние 2 года, сознательно вбивающий клин между её украинскоязычной и русскоязычной частью.

Даже если Зеленский окажется плохим презиентом (если его, конечно, выберут во втором туре), уже одно то, что власть опять оказалась сменяемой, само по себе замечательно.

Возможно, украинские политики поймут и запомнят, что избиратели не прощают обмана, и на одном томосе во второй срок не въедешь.

А продать Украину России, если у него вдруг действительно есть такое желание, Зеленскому не позволят сами украинцы, как они уже не позволили этого Януковичу.

Андрей Десницкий

Не худшим президентом США был актер Рональд Рейган. Может, и не лучшим, но не худшим точно.

Вдруг и Украине повезет с актером?

Наталья Шавшукова

первое. из постсоветской политики уходят унылые дядьки в темных пиджаках. уходит советское поколение с его мрачной серьезностью, иерархией, шовинизмом и нетерпимостью. что можно на выборах в муниципалитет, теперь можно на общенациональном уровне.

это тренд. это важный сигнал и нашему избирателю тоже - не бойтесь выбирать новое. оно не так страшно.

наша пропаганда рано радуется. это удар по светлому образу славного вороватого единоросса, который если не он, то кот. теперь кот, а не он. тю-тю

второе. все-таки Украина - не Россия. дилемму порядок - хаос они преобразовали в цветущее многообразие - унылая унификация. «так давайте же все в трудную минуту сплотимся вокруг вождя, хоть он и вор и коррупционер» против «а давайте пошлём все нахрен» 0:1.

в этом плане Украина куда более Европа.

у нас так не работает. пока что.

Илья Жегулев

Кроме шуток, в Украине сейчас проводится невероятный эксперимент. Человек, никогда не бывавший в политике, взял и за три месяца перекроил просто все. Просто потому, что у него кредит доверия гораздо больше, чем у всех остальных. Не профессионал? Дилетант? Видали мы профессионалов. И что они сделали со страной? Есть многие, которые были за стабильность и за взрослую власть, но я такую стабильность, как была при Порошенко, видал в гробу. Конечно, Зеленский, если сможет выиграть второй тур, притащит во власть поначалу своих одноклассников и коллег по комедийному шоу. Но очень важно будет понимать и следить, для чего притащит. Есть ощущение - повторюсь, пока только ощущение, - что не для того, чтобы пилить всё, что недопилено. Все вещи, которые он говорит - про коррупцию, про честность, про глаза детей и родителей, чтобы не стыдно смотреть - это можно было бы назвать популизмом, если бы человек был политик. Зеленский не знает, что такое предвыборная тактика. Он не до конца знает, какие ветви власти за что отвечают. Он совершенно не разбирается в экономике. Но по тем людям, которым он доверяет, я вижу. Он разберётся. Только не спугните.

Многие россияне дорого дали бы за возможность голосовать в президентских выборах, результат которых не предопределен заранее. И это одна из причин, по которым украинские выборы вызывают такой живой интерес.

Владимир Милов

Своих-то выборов нет – приходится подъедаться крошками с чужого информационного стола

Роман Попков

А прикольно жить в стране, в которой уже выросло целое поколение, не вполне представляющее себе, что такое второй тур президентских выборов?

Константин Калачев

– Выборы на Украине это балаган, комедия, фарс. – Коллега, зависть плохое чувство!

Виктор Шендерович

Про украинские выборы, со всеми их сложностями и проблемами, твердо могу сказать только одно: российским СМИ надо бы, по этому случаю, просто помолчать в тряпочку. Украинцы выбирают. Сами. Сами учатся, сами будут и исправлять свои ошибки...

А улюлюканье, доносящееся из нашего бодрого концлагеря, как и советы отсюда, - лишь симптоматика нашей неадекватности.

Александр Фельдман

Экзит-поллы убийственны: в Украине есть демократия.

Анатолий Ульянов

При всех своих недостатках Украина остаётся непредсказуемой страной, граждане которой могут влиять на положение вещей вокруг себя. Зачастую влияют они на него не самым изящным образом, но сам факт того, что гражданин Украины может пойти на избирательный участок, отдать свой голос и перечеркнуть действующую власть – это, друзья, бесценное достижение.

Зеленский – это не серьёзно. Не ответ. Но показатель, на который стоит обратить внимание. Сам по себе он не решает никаких проблем – в конце концов, за ним стоит такой же олигарх. И всё же, то, что власть в Украине может вот так перемещаться от человека к человеку, говорит о том, что главной ценностью, силой и достоинством украинского общества является украинский народ. <...>

Развитие политической культуры этого народа, формирование разнообразия идейных платформ и их конвертация в ассортимент кандидатов, способных не просто выражать украинское общество, но реализовывать его наиболее прогрессивные устремления, – прочь из имперской мглы и “бизнесменов” 90-х в незалежное содружество гуманистических народов, – вот те задачи, над которыми всем нам ещё предстоит поработать.

ЛДПР заявила, что результат выборов, каким бы он ни был, следует признать недействительным.

Владимир Жириновский

Уже понятно, что президентские выборы на Украине признавать нельзя! Крым, Донбасс и еще три причины считать голосование недействительным.

На Украине завершилось голосование, начали подводить итоги. Повторю: ЛДПР, как и прежде, будет настаивать на непризнании итогов украинских президентских выборов. Они недействительны по многим причинам!

Первое: к выборам не допустили наблюдателей из других стран. Второе: не смогли проголосовать миллионы украинцев, находящихся за пределами своей страны — например, те, кто живет и работает в России. Третье: по Киеву и другим городам ездят автобусы со спецназом СБУ — является ли объективным голосование под дулом автоматов?

Четвертое и самое главное: все кандидаты, способные выиграть выборы президента Украины, обещают вернуть под власть Киева Крым и Донбасс. То есть готовы на прямой конфликт с Россией. Будет нелогично, если наша страна будет поддерживать тех политиков, которые добиваются обострения отношений с Москвой. К тому же развитие событий может быть разным. Кто знает — не пойдет ли Киев на военные провокации перед возможным вторым туром? Агрессия Украины против Донецка и Луганска встретит решительный отпор — ополченцы Донбасса покажут силу и как минимум захватят Мариуполь. Тогда в Киеве получат повод отменить второй тур. И что это будут за выборы? И как можно их признавать?

Евгений Ихлов

День дурака! "08:31, 01 апреля 2019. Совет Думы сегодня рассмотрит заявление о непризнании результатов выборов президента Украины"

Михаил Виноградов

Идея непризнания итогов украинских выборов весьма креативна для продивжения тезиса о международном признании как необходимом условии легитимности выборов.

Мало ли кому в будущем может пригодиться.

Кому все это точно пригодится - так это ведущим пропагандистских щоу на российских телеканалах, напоминают комментаторы.

​Андрей Шипилов

Сейчас зашел к теще отопление включить. А там телевизор. А в телевизоре - украинские выборы.

Буквально за те 15 секунд, чтоб включал отопление, узнал из тлевизора, что в Украине на выборах победил Путин.

Потому, что украинцы массово вписывали в бюллетень фамилию Путина и в таком виде опускали в урну. Даже показали фото этих бюллетеней с Путиным из урн.

Объяснили, что хотя, конечно, эти бюллетени объявят не действительными, Украина всё равно проголосовала за Путина.