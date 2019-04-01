Фонд Катерины Тихоновой получил 28 миллионов рублей от "Роснефти"

Фонд "Национальное интеллектуальное достояние" Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью российского президента Владимира Путина, получил от компании "Роснефть" 28 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Внимание на это обратил сайт "МБХ медиа".



Бюджет выделен на патентные исследования в области естественных и технических наук. О каких именно исследованиях идёт речь, не уточняется.



По данным прессы, соучредитель фонда Катерина Тихонова – младшая дочь Путина. Утверждается, что она занимается акробатическим рок-н-роллом и участвует в соревнованиях. Президент России ранее не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.

По данным Reuters, Катерина Тихонова была замужем за Кириллом Шамаловым. Он является сыном Николая Шамалова, давнего друга президента Путина и акционера банка "Россия", который американские власти считают банком российской элиты. Как писало агентство Bloomberg, в январе 2018 года Тихонова рассталась со своим мужем.



Фонд "Национальное интеллектуальное достояние" работает совместно с центром национального интеллектуального резерва МГУ под брендом "Иннопрактика". За последние пять лет фонд получил более 40 госконтрактов на сумму более одного миллиарда рублей, уточняет "МБХ медиа".



Деньги фонду, в частности, выделяли государственные компании "Роснефть", "Росатом" и "Транснефть". По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в 2015–2016 годах помимо денег от госконтрактов "Иннопрактика" получила более 4оо миллионов рублей в качестве "целевых взносов". Происхождение этих денег и то, на какие проекты они были потрачены, ФБК выяснить не удалось.