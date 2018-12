Впервые на экранах. Младшую дочь Путина показали по ТВ

В четверг, 6 декабря, телеканал "Россия" показал в программе "Вести в 20.00" репортаж о московском Институте развития "Иннопрактика". Этот сюжет был ознаменован первым появлением в телеэфире предполагаемой младшей дочери российского президента Владимира Путина Катерины Тихоновой.

Сюжет «Вестей», Катерина Тихонова появляется на исходе второй минуты:

О том, что Катерина Тихонова на самом деле является одной из дочерей российского президента, первым рассказал в январе 2015 года журналист Олег Кашин. В ноябре 2015-го агентство Reuters подтвердило эту информацию в своем расследовании: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов сообщил агентству, что встречался с Катериной еще когда она была ребенком, и уже тогда знал, что она является дочерью Путина. Пресс-секретарь российского президента отверг это предположение. За 13 лет до этого издание "Собеседник" подробно рассказало о двух дочках Путина, Маше и Кате, не называя их фамилий, но сообщив, что их назвали в честь бабушек: Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой (сейчас эта статья удалена, однако в интернете доступна ее сохраненная копия).

По данным Reuters, Катерина Тихонова на момент публикации расследования была замужем за Кириллом Шамаловым, сыном Николая Шамалова, давнего друга президента Путина и акционера банка "Россия", который американские власти считают банком российской элиты. Как писало агентство Bloomberg, в январе 2018 года Тихонова рассталась со своим мужем.

Из общедоступных источников известно, что Катерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в ГДР, где в то время служил ее отец. Она закончила Сейчас она возглавляет проект "Иннопрактика" при Московском государственном университете. По данным Reuters, в рамках этого проекта она подписала контракты с несколькими крупными государственными организациями на сумму в несколько миллионов долларов.

В октябре 2016 года "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального рассказал, что в 2015–2016 годах "Иннопрактика" выиграла сразу несколько госконтрактов на общую сумму в 452 миллиона рублей. Деньги фонду, в частности, выделили государственные энергетические компании "Роснефть", "Росатом" и "Транснефть". Помимо денег от госконтрактов, "Иннопрактика" получила еще 425 миллионов рублей в качестве "целевых взносов". Происхождение этих денег, как и то, на какие проекты они были потрачены, ФБК выяснить не удалось.

Журналистам также удалось выяснить, что Катерина Тихонова профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом. Кадры одного из ее выступлений до сегодняшнего дня были единственным видео с Катериной Тихоновой. В 2015 году она дала большое интервью агентству «Интерфакс», однако оно не сопровождалось хотя бы одной фотографией предполагаемой дочери Путина.

О том, что Катерина Тихонова является дочерью Путина, говорил в интервью Bloomberg глава банка ВТБ Андрей Костин. В качестве дочери президента Тихонова упомянута и в сообщении Министерства финансов США о введении очередных санкций против ближайшего окружения Путина в апреле 2018 года. Сам Путин в декабре 2015 года в ответ на вопрос о том, является ли Катерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности. В июне 2017 года Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.

"Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя", – говорит в сюжете "Вестей" Катерина Тихонова, которую представляют зрителям не только в качестве главы "Иннопрактики", но и как заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ. Именно в соавторстве с экспертами этого института Тихонова, как отмечала "Медуза" в своем расследовании в августе 2015 года, написала большинство своих научных работ.

Впрочем, пользователи социальных сетей, посмотревшие сюжет "Вестей" с интервью Катерины Тихоновой, предположили, что она читает текст по бумажке:

Большое расследование о второй, старшей дочери Путина, Марии Фаассен, в январе 2016 года опубликовало издание The New Times. По данным журнала, она также окончила МГУ (факультет фундаментальной медицины) и поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) Минздрава. Фамилия Фаассен принадлежит супругу Марии, бизнесмену из Нидерландов Йорриту Фаассену. Именно этой фамилией старшая дочь российского президента подписывает свои научные статьи, хотя ее появление на экранах телевизоров (также в программе "Вести", в июле 2018 года) сопровождалось титрами "Мария Воронцова". По данным The New Times, Мария Фаассен несколько раз меняла фамилии – при этом в публикации не сообщается, с чем это было связано.