В Ингушетии после столкновений на митинге возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе митинга в столице Ингушетии Магасе 27 марта.

В сообщении Следственного комитета по Республике Ингушетия говорится, что 10 сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Идёт поиск причастных к этому.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

Имена подозреваемых по обеим делам пока не названы, задержанных по ним также нет.

27 марта в Магасе произошли столкновения между участниками митинга оппозиции и бойцами Росгвардии и полицейскими, которые пытались разогнать митинг. На распространённых в Сети видеозаписях видно, как в полицейских летят стулья и другие предметы. Участники акции протеста согласились разойтись после нескольких попыток разгона и обещания властей согласовать акцию протеста в ближайшем будущем.

СМИ в понедельник сообщили о том, что глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением. ​Источник "Интерфакса" сообщил, что отставка связана с событиями в Магасе, а ингушский общественник Магомед Муцольгов связал уход Кавы с тем, что глава МВД отказался разгонять силой участников митинга в Магасе. По данным Кавказ.реалии, исполняющим обязанности министра назначен заместитель Кавы Юрий Муравьёв.

Ранее стало известно, что власти Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время акции 26 марта отказался разгонять демонстрантов.

В Ингушетии с осени прошлого года проходят протесты против соглашения об обмене землёй с Чечнёй, которое демонстранты считают невыгодным для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого, демонстранты потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста.