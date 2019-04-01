Президент против президента

В финале президентской украинской гонки схлестнутся действующий президент, и артист, сыгравший роль президента в кино. Чья возьмет? И какими будут их главные аргументы друг против друга во втором туре выборов? В киевской студии РС, в прямом эфире, в 19.06 обсуждают украинские журналисты Дмиитрий Гордон, Алеся Бацман, Юрий Бутусов, Питер Залмаев. Ведущая Елена Рыковцева