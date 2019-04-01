Определены критичные для безопасности России показатели в экономике

Министерство экономического развития России определило целевые и предельно допустимые для безопасности страны значения экономических показателей.
Ведомство рассчитало их для сорока пунктов: начиная от темпов роста ВВП и инфляции, заканчивая уровнем бедности. Критические значения, в случае их достижения, будут сигнализировать властям о необходимости принятия дополнительных мер в экономической политике.
Согласно Минэкономразвития, целевым показателем роста ВВП является 4% в год, а предельно допустимым - 1,5%. По данным ведомства, в 2018 году рост ВВП составил 2%. При этом многие аналитики раскритиковали эти цифры, сочтя их фиктивными. Само министерство ожидает замедления роста экономики в 2019 году и прогнозирует, что темп роста ВВП составит всего 1,3%.
Целевой уровень инфляции прописан министерством на уровне 4% в год, а критический - на уровне 13%. По данным Росстата, в прошлом году инфляция в России составила 4,2 %, причём по сравнению с 2017 годом она выросла более чем в полтора раза.
Целевой показатель уровня бедности определен девятью процентами от населения страны, предельно допустимый - двадцатью девятью процентами. В прошлом году уровень бедности в России составил 12,9%.
- Критические значения экономических показателей были определены в рамках разработки проекта распоряжения Минэкономразвития, согласно которому планируется утвердить так называемые "паспорта показателей экономической безопасности". Сам проект разрабатывается для реализации стратегии безопасности России на период до 2030 года. Эта стратегия была утверждена президентом Путиным два года назад.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.