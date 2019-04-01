Определены критичные для безопасности России показатели в экономике

Министерство экономического развития России определило целевые и предельно допустимые для безопасности страны значения экономических показателей.

Ведомство рассчитало их для сорока пунктов: начиная от темпов роста ВВП и инфляции, заканчивая уровнем бедности. Критические значения, в случае их достижения, будут сигнализировать властям о необходимости принятия дополнительных мер в экономической политике.

Согласно Минэкономразвития, целевым показателем роста ВВП является 4% в год, а предельно допустимым - 1,5%. По данным ведомства, в 2018 году рост ВВП составил 2%. При этом многие аналитики раскритиковали эти цифры, сочтя их фиктивными. Само министерство ожидает замедления роста экономики в 2019 году и прогнозирует, что темп роста ВВП составит всего 1,3%.

Целевой уровень инфляции прописан министерством на уровне 4% в год, а критический - на уровне 13%. По данным Росстата, в прошлом году инфляция в России составила 4,2 %, причём по сравнению с 2017 годом она выросла более чем в полтора раза.

Целевой показатель уровня бедности определен девятью процентами от населения страны, предельно допустимый - двадцатью девятью процентами. В прошлом году уровень бедности в России составил 12,9%.