Сгореть со стыда. Илья Мильштейн – о кремлёвской пропаганде

Не будем признавать результаты украинских выборов. Полный провал правящей элиты. Курс на русофобскую линию – отвергаем. Требуем от Киева компенсаций за Крым. Вашингтон делает ставку на президента войны, и эта ставка явно побеждает. Это из более или менее официальных заявлений, сделанных более или менее официальными лицами, а есть ведь еще и телевизионные ораторы, шоумены и бродячий паноптикум экспертов патриотического направления, чьи речи лучше не цитировать и вообще не слушать – там Украина каждый день пять лет подряд, там стон и скрежет зубовный, там страшно, туда не надо ходить.

Короче, отклики постпредов официальной и глубинной России на события в соседней стране предсказуемы и однообразны, и неважно, что возмутило Калашникова, чем опечален Косачев, что тревожит Матвиенко, кого проклял Жириновский и с кем протекли боренья других бродячих по новостным сайтам и по телестудиям цицеронов. Они практически неотличимы друг от друга, когда открывают рот. Однако ошибется тот независимый наблюдатель, который решит, что толковать указанные речи следует, опираясь на психологию. Дескать, мы любим тех, кому сделали добро, а тех, против кого совершили подлость, ненавидим, вот люди и бьются в коллективной истерике. Порой хочется им даже посочувствовать, несчастным, погруженным в свои бредовые видения, и нет в них ничего, кроме Украины, перед которой не оправдаться.

Возвращаться к нормальному языку нужно – для того хотя бы, чтобы по завершении эпохи, которая по праву называется путинской, искать выходы из тупика

Между тем все это сюжеты политические, потому жалеть ораторов незачем. Постигать происходящее нужно, не отвлекаясь на ерунду, то есть без психологических изысков. Перед ними, в частности, поставлена задача глумиться над врагом, которого они считают поверженным, и с этой задачей наш политический класс как умеет справляется. Имитируя обиду на то, что украинцы посмели отказать в регистрации на выборах российской делегации. Имитируя готовность к переговорам, в ходе которых партнерам предписано не вспоминать про Крым и покаяться за Донбасс. Имитируя миролюбие. Имитируя ярость. Имитируя невменяемость, хотя тут уже начинаются сложности: непонятно же, кто из выступающих ещё в силах прикидываться, а кто настолько вжился в роль, что и дома, наверное, рассказывает жене и детям про Зеленского, Тимошенко и Порошенко.

Впрочем, главная цель этой вербальной спецоперации не сводится к тому, чтобы куражиться над соседями, запугивая их и стремясь закошмарить весь мир. Сенаторам, депутатам, пресс-секретарям и прочим трибунам велено расчеловечиваться для того, чтобы вместе с ними дичал и телезритель. Чтобы он тоже, отвлекаясь от домашних дел, гневно клеймил хунту, не желая признавать результаты "украинских псевдовыборов". С гневом и презрением отзывался о русофобах в Киеве, жалких прихвостнях Вашингтона. Да, и не забывал при этом требовать от заклятых братьев компенсаций за все, что они натворили в Крыму. Это необходимо для того, чтобы российские граждане в принципе не задумывались о том, что с их молчаливого согласия или при радостной поддержке творится и в Крыму, и в Донбассе, и в Сирии, и в Африке, и в Венесуэле.

Ибо расчеловечивание – процесс глобальный, и если одновременно с россиянами, наслушавшись наших балаболов, в тоску и депрессию погружаются некоторые украинские граждане, воспринимающие триумф комика как вселенскую катастрофу, то задача, считай, выполнена на 200%. Если на корреспондента "Дождя" в центре Киева, по велению души или по приказу непонятного начальства, с кулаками и криками "Вали отсюда, москаль!" набрасывается некий неравнодушный громадянин, то Жириновский не зря старался и не напрасно бесновались дорогие гости в российском телеэфире. Значит, тотальная ненависть, война всех против всех, без различения лиц, расползается по свету подобно чуме и кремлёвская пропаганда входит в каждый дом, распространяя заразу, и вернуться к нормальному языку общения уже почти невозможно. По крайней мере объединяться против тех, кто стремится оскотинить миллионы людей по своему образу и подобию, с каждым днем становится все труднее.

Тем не менее возвращаться к нормальному языку нужно – для того хотя бы, чтобы по завершении эпохи, которая по праву называется путинской, искать выходы из тупика. И здесь в качестве образца, которому ни в коем случае не надо следовать, могут пригодиться старые записи с выступлениями российских ораторов. По поводу Крыма. Насчёт Донбасса. О выборах в соседней стране. Весь этот бесконечный позор, к которому сегодня уже попривыкли, мы будем использовать в целях воспитательных, дабы такое не могло повториться. Включим заезженную пластинку, найдем в Рунете пожелтевший от времени видеоролик, увидим родные до боли физиономии разжигателей вражды, услышим знакомые голоса – и сгорим со стыда. За то, что с нами было.

Илья Мильштейн – журналист

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