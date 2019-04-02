Половина россиян не видит нужды в объединении России и Белоруссии

Почти половина россиян (48%) не считают необходимым объединение России и Белоруссии. 18 процентов допустили объединение на равноправной основе и почти столько же только при условии вхождения Белоруссии в состав России. Об этом свидетельствуютданные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет газета "Известия".

30 процентов респондентов считают сегодняшние связи двух государств нормальными, 22 процента - дружественными, 15 процентов - хорошими и добрососедскими. Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях указали девять человек из ста.

Отмечается, что 51 процент респондентов впервые в ходе опроса услышали о планах создать Союзное государство, и лишь 10 процентов хорошо знают об объединении.

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко входе так называемого "Большого разговора" утверждал, что 98 процентов граждан страны выступят против вхождения Белоруссии в состав России, если подобный вопрос будет выставлен на референдум.

По словам Лукашенко, "белорусы хотят быть вместе с Россией", поскольку "братьев не выбирают ". Но при этом, по словам белорусского президента, "жить в своей квартире". Ранее Лукашенко несколько раз предупреждал об угрозе потери Белоруссией суверенитета.

Накануне стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов для рефинансирования займов, которые Москва давала Минску ранее. Решение об этом принял президент Владимир Путин. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, вскоре Белоруссия может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов.

О том, что Белоруссия обратилась к России за кредитом на 600 миллионов долларов для рефинансирования долга, стало известно в конце февраля. Тогда же Лукашенко отмечал, что Белоруссию нельзя называть "нахлебником" России, поскольку она получает от Москвы кредиты на невыгодных условиях.

Общий объем долга Белоруссии перед Россией превышает 6,5 миллиардов долларов.