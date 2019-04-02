В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, по которым весь трафик необходимо будет шифровать с помощью отечественных средств, одобренных правительством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Предполагается, что отечественные средства кодирования обяжут установить интернет-компании, зарегистрированные в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Сейчас там находится более 170 компаний, в том числе Telegram, Яндекс, Сбербанк, Mail.Ru Group, Opera. Кроме того, отечественные средства шифрования также будут использовать в государственных информационных системах, таких как система госзакупок, на портале госуслуг и в системе государственных и муниципальных платежей.

Ряд опрошенных РБК экспертов считают, что массовое использование отечественных средств шифрования облегчит российским спецслужбам расшифровку интернет-трафика.

Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. 12 февраля он был принят в первом чтении. Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности государству для тотальной цензуры в интернете.

9 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против законопроекта.

В конце марта стало известно, что на так называемый суверенный Рунет может быть потрачено 30 миллиардов рублей.