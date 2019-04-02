Бывшего офицера Минобороны приговорили к 19 годам за участие в ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Министерства обороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Хисамова также лишили звания капитана запаса.

Уголовное дело в отношении Хисамова было возбуждено и расследовалось сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Денис Хисамов был задержан в Турции в апреле 2017 года. В октябре турецкие власти экстрадировали его в Таджикистан, так как у него был поддельный таджикский паспорт, по которому он в мае 2015 года уехал в Сирию. По сообщению "Коммерсанта", Хисамов мог отправиться в Сирию, спасаясь от коллекторов.

По версии следствия, с января 2016 года по апрель 2017 года Хисамов воевал на стороне джихадистов в Сирии. Как утверждается, в ходе допросов он признался, что проходил военную и идеологическую подготовку у сторонников ИГ в городе Ракка. В декабре 2016 года он приехал в Турцию, где занимался вербовкой наёмников в ряды ИГ, а также дважды грабил пункты обмена валюты.

Хисамов – уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук. С 2004 по 2009 годы работал в Министерстве обороны России. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны Научного центра Минобороны. На допросе Хисамов рассказал, что уволился из российской армии в 2009 году.