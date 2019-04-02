Фильм о протестном Ярославле показали в обесточенном зале

В Ярославле фильм "Мы объявляем вам весну", посвященный истории протестного движения в городе и его общественно-политической жизни, показали в обесточенном кинозале, а на встречу с его героями пришла полиция.

Показы фильма ярославского режиссёра Марии Сандлер должны были состояться с 1 по 3 апреля в киноклубе "Нефть", расположенном в доме культуры "Нефтяник". Перед премьерой в понедельник кинозал, кинорубку и холл перед ними обесточили, в остальных помещениях электричество осталось, сообщило издание "7х7".

Аппаратную опечатали по приказу департамента безопасности под предлогом расследования короткого замыкания. В ДК заявили, что замкнуло щиток.

При этом директор киноклуба "Нефть" Андрей Алексеев заявил журналисту "7х7", что получал "сигналы" из областных департаментов безопасности и культуры. По словам Алексеева, "старые друзья" предупредили его, что в муниципальном доме культуры "нельзя такое показывать".

Первый показ в итоге состоялся – при свечах и при помощи проектора, подключенного к бензогенератору. Остальные показы были отменены.

Из-за бензогенератора сотрудники МЧС составили акт о незаконном использовании такого вида оборудования. В клуб также приехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые взяли объяснения с Андрея Алексеева, одного из сотрудников клуба и одного из зрителей. Они же вызвали участкового. Представившаяся им сотрудница полиции Марина Бруднер прибыла в клуб около 22 часов, когда должен был состояться второй показ фильма. В результате она попала на встречу с героями фильма.

"7х7" отмечает, что на сайте МВД по Ярославской области по адресу клуба "Нефть" в качестве участкового указан другой человек Роман Фомин. При этом вместе с Мариной Бруднер приехал человек в штатском, назвавшийся блогером, который давал советы полиции.

"Мы объявляем вам весну" – фильм об общественной и политической жизни Ярославля конца 80-х и 90-х годов. Он основан на воспоминаниях политиков, гражданских активистов, деятелей культуры, а также на видеозаписях из личных архивов.

В фильме упоминаются оппозиционер Борис Немцов, который был депутатом областной думы с 2013 года до дня своей смерти, и бывший мэр города Евгений Урлашов, осужденный на 12 лет по обвинению в коррупции.

Подробнее о фильме "Мы объявляем вам весну", его героях и создателях читайте в материале Радио Свобода "Ярославская весна. Фильм о провинции 90-х​".

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