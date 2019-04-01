Ярославская весна. Фильм о провинции 90-х

1 апреля в Ярославле впервые показывают публике документальный фильм "Мы объявляем вам весну". Это картина о городе и горожанах, об истории совсем недавней, но уже забытой. Это воспоминания о тех политических и культурных процессах, которые происходили в городе на Волге 30 лет назад, а в ХХI веке вновь оживили казалось бы уснувшую политическую активность.

Провинциальные города редко появляются на документальном экране. Тем не менее режиссеру Марии Сандлер и журналисту и редактору Андрею Алексееву удалось рассказать о Ярославле и его жителях, уловив дыхание весны, которое здесь то появляется, то исчезает. О том, каким был путь от замыслы к воплощению Радио Свобода рассказала режиссер картины "Мы объявляем вам весну" Мария Сандлер.

– Мы сначала увидели возможность вообще что-то снять. И появилась такая гипотетическая возможность – в Москве проходил питчинг идей, гражданских инициатив, которые потом должны были превратиться в режиссерские идеи, а затем и в фильм. Если бы идея понравилась, нам выделили бы какую-то небольшую сумму.

–​ Вы говорите в сослагательном наклонении, это означает, что ваша идея не понравилась?

– На уровне идеи мы прошли, а дальше у нас случился такой казус: я сделала тизер, нужно было ехать в Москву, но я заболела. Организаторы питчинга прислали к нам в Ярославль режиссера. Приехала женщина, которая здесь что-то сняла, потом, вернувшись домой, быстренько все это смонтировала, я даже не видела, что получилось, и она с этим материалом выступила на питчинге сама. И мы не прошли. Я тогда сказала: "Все равно будем снимать фильм". Потому что к тому времени идея уже оформилась во что-то более конкретное. Мы решили собирать деньги на сайте "Планета" – это краудфандинг. Таким образом мы получили половину заявленной суммы, но нам удалось собрать эти деньги.

–​ Провинциальные города и в федеральные новости попадают нечасто –​ разве что там случается нечто экстраординарное. Что уж говорить о документальном кино. Как возникла идея этого фильма?

–​ Изначально у нас была идея сделать фильм о "ярославской весне". Это такой политтехнологический термин, который появился буквально на наших глазах, в 2011-2013 годах. В 2012 году в Ярославле мэром стал Евгений Урлашов. Это был народно избранный мэр, не от какой-то партии, а сам по себе. А в 2013 году депутатом Ярославской областной думы избрали Бориса Немцова. И вот мы решили снять об этом всплеске политической активности фильм.

​–​ События, о которых вы говорите уже стали историей.

– Да, мэр Урлашов находится за решеткой, а Борис Немцов был убит. Честно признаюсь, я была далека от всех этих событий в частности и от политики вообще, но я вспомнила, что в 1988-89 году в Ярославле был "Народный фронт", и мы с мамой тогда ходили на митинги. Мне было 13 лет, но я очень хорошо все это помню, помню этот подъем, этот дух. Это был первый "Народный фронт" в стране. Потом это появилось в Питере, но в Ярославле было первое такое движение в поддержку Горбачева, перестройки, в поддержку перемен в нашей стране. Возникла параллель между событиями тридцатилетней давности и тем, что происходило совсем недавно на наших глазах. Тем более, что в 90-е годы это был подъем не только в общественно-политической жизни города, но и культурной. Это был расцвет рок-музыки, какие-то перформансы, театральные постановки, необычные выставки.

–​ Судя по вашему фильму, общественно-политическая жизнь в Ярославле сегодня есть, пусть и не очень бурная. Каковы на сегодняшний день протестные настроения в городе и с чем они связаны?

– В основном они связаны с Навальным или с экологией. У нас экологи очень сильны, и они чего-то добиваются, идет ли речь о московском мусоре, о строительстве заводов, или о вырубке рощи.

–​ В вашем фильме появляется табличка на доме, где жил Борис Немцов в Ярославле. В Москве и в Нижнем Новгороде с этим были проблемы. Как это происходило у вас?

– У нас установили большую красивую табличку, но потом ее украли, а через какое-то время ее нашли в администрации района. Как она туда попала – неизвестно (смеется). Ну, понятно, что они сами и сняли. Потом установили снова, и во второй раз ее тоже почти сразу же украли. Ту табличку, которая висит сейчас, установил один из героев нашего фильма Виктор Поляк, он сам на свои деньги сделал маленькую табличку и повесил ее очень высоко, так, чтобы не смогли снять. Кроме того, представители партии ПАРНАС установили новую большую мемориальную доску с какими-то антивандальными приспособлениями, чтобы, если уж оторвут, то вместе со стеной. В этом году в день памяти Бориса Немцова нам не разрешили провести шествие, сославшись на то, что в это время по заявленному маршруту должен был пройти какой-то бег в мешках по снегу.

У фильма "Мы объявляем вам весну" есть подзаголовок – "История города в лицах". По мнению социолога и культуролога Анатолия Голубовского, одна из важных составляющих картины – не просто обращение к недавней истории страны, но и осознание тех процессов, которые в ней происходили во времена перестройки и происходят сегодня.

– Я считаю фильм "Мы объявляем вам весну" событием удивительным во всех смыслах, но он не мог не появиться. Дело в том, что историю 90-х мы знаем в основном по тому, что происходило в Москве, в Санкт-Петербурге и еще в нескольких крупных городах, а вот о том, что происходило в это время в провинции, мы не знаем почти ничего. Есть какие-то общие, абстрактные, мифологизированные представления о том, как протекала жизнь там. О том, как она была организована, какие события, мелкие и не очень, происходили буквально каждый день в это время, в эпоху перемен и реформ. Кроме того, у людей невероятно короткая память. И хотя вроде бы не так много времени прошло, съемки, сделанные всего лишь 30 лет назад, смотрятся как архивные кадры. Поэтому я считаю, что этот фильм должен стать началом огромного общероссийского движения, связанного с настоящим документированием и возвращением этой истории. Мне кажется чрезвычайно важным для становления реального гражданского общества сегодня напоминание о тех процессах, которые были искусственно прерваны в конце 90-х годов. Как и когда они были прерваны – это отдельный разговор.Кроме того, очень важный момент: это же ведь фильм не только и не столько про политическую, но и про культурную жизнь Ярославля.

–​- Мне кажется, что в картине затронута очень важная тема - политика и культура взаимосвязаны...

– Совершенно верно! И актуальная культура – это, конечно, культура глубоко политизированная, она связана с социальной критикой, социальной рефлексией. Именно по этой причине современное искусство у нас значительно более доступно и понятно. Всем искусствоведам хорошо известен тот факт, что люди, которые сегодня смотрят картины сегодня, не понимают и 20 процентов того, что понимали современники об этом необыкновенно радикальном для своего времени искусстве. А актуальная культура работает с тем, что происходит, с реальностью, и поэтому она предельно понятна и доступна. Это тоже, кстати, важный урок, который можно извлечь из этого фильма. Культурная революция иногда бывает намного важнее, чем революция политическая. Потому что культурная революция – это смена картин мира, политическая революция – это смена власти. А смена картин мира для людей намного важнее.

Авторы фильма "Мы объявляем вам весну" надеются показать его не только в Ярославле, но и в столице, а также на международных кинофестивалях.