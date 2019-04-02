Единственный российский орбитальный телескоп прекратил работу

Единственный российский орбитальный телескоп "Спектр-Р" прекратил работу. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он рассказал о завершении научной миссии проекта "Радиоастрон", в рамках которого был запущен телескоп, пишет "Медуза". Она была задумана ещё в 70-е годы XX века.
В январе российские учёные потеряли связь с телескопом. Источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли сообщал об отказе последней оставшейся на борту рабочей системы связи. В Роскосмосе тогда отмечали, что гарантийный срок службы аппарата "Спектр-Р", на котором установлен телескоп, истёк еще в 2014 году.
- Главная часть спутника "Спектр-Р" – радиотелескоп 10-метрового диаметра. Спутник – часть сети из нескольких наземных и космического телескопа, создающих вместе радиотарелку гигантского размера – до 330 тысяч километров в диаметре. Проект "Радиоастрон", в котором был задействован телескоп, был задуман ещё в конце 70-х годов XX века и реализован в 2000-х годах усилиями нескольких государств.
- Телескоп "Спектр-Р" был запущен на орбиту в июле 2011 года. Создатели космического аппарата заявляли, что предполагаемый срок работы телескопа – пять лет.
- С помощью "Спектра" международная группа учёных изучала активные ядра галактик, пульсары, квазары и межзвездные газовые облака.
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