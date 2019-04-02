Единственный российский орбитальный телескоп прекратил работу

Единственный российский орбитальный телескоп "Спектр-Р" прекратил работу. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он рассказал о завершении научной миссии проекта "Радиоастрон", в рамках которого был запущен телескоп, пишет "Медуза". Она была задумана ещё в 70-е годы XX века.

В январе российские учёные потеряли связь с телескопом. Источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли сообщал об отказе последней оставшейся на борту рабочей системы связи. В Роскосмосе тогда отмечали, что гарантийный срок службы аппарата "Спектр-Р", на котором установлен телескоп, истёк еще в 2014 году.