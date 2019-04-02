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Закон об усыновлении детей людьми с ВИЧ прошел первое чтение в Госдуме

Тест на ВИЧ

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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом С, раком и психическими заболеваниями усыновлять детей, уже проживающих с ними.

Поправки в статью Семейного кодекса позволяют суду встать на сторону усыновителя с учетом интересов ребенка и других обстоятельств, заслуживающих внимания, говорилось в пояснительной записке к документу.

Законопроект, внесенный в Госдуму в декабре прошлого года, был разработан после постановления Конституционного суда России, который счёл норму, не позволяющую людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей, неконституционной.

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