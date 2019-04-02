РБК: Собчак прекратила финансировать "Партию перемен"

Телеведущая Ксения Собчак прекратила финансирование "Партии перемен", сообщает РБК со ссылкой на свои источники в партии.

В частности, Собчак перестала участвовать в оплате аренды офиса на Поварской улице в центре Москвы, которая обходилась организации в 300 тысяч рублей в месяц. Из-за этого офис в ближайшее время переедет на Октябрьское поле.

Ранее телеведущая, совместно с председателем "Партии перемен" Дмитрием Гудковым, оплачивала проведение двух съездов политической организации. Один из этих съездов, как утверждает Гудков, обошёлся в 1,5 миллиона рублей.

Всего же ежемесячно партия тратит примерно 700 тысяч. Сейчас она ищет дополнительные источники финансирования, однако, по словам Гудкова, "потенциальные спонсоры не спешат активно поддерживать политическую силу, поскольку официально она не зарегистрирована".

По данным РБК, именно из-за разногласий с Дмитрием Гудковым Собчак и приняла решение прекратить финансирование. В качестве одной из причин конфликта источники издания назвали то, что партия фактически разделилась на две команды: сторонников Гудкова и сторонников Собчак.

Ранее сторонники Гудкова заявили о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Председатель "Партии перемен" сообщил, что они договорились о разделе округов с партией "Яблоко". Сам Гудков собирается идти на выборы в избирательном округе №5, включающем в себя Филёвский парк, район Хорошево-Мневники и часть района Щукино.

В свою очередь, 29 марта Собчак опубликовала в своём блоге на "Эхе Москвы" "программу перемен для Санкт-Петербурга", в связи с чем в СМИ появилась информация о планах телеведущей ​баллотироваться на должность губернатора города. Сама Собчак эту информацию не подтверждала.



Источники в "Партии перемен" при этом сообщают, что, несмотря на отказ в финансировании, Собчак из организации не выходила и остаётся членом её политсовета.