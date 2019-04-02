Суд запретил строительство завода по розливу воды на Байкале

В Иркутской области арбитражный суд запретил компании "АкваСиб", которая принадлежит китайскому инвестору, продолжать строительство завода по производству питьевой воды на берегу озера Байкал. Решение было принято в порядке обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского поселения и "АкваСибу", сообщает "Интерфакс".

Компании также запретили заключать любые сделки с земельным участком в посёлке Култук на Байкале, на котором она планировала строить завод. Местные чиновники сдали его в аренду "АкваСибу", но прокуратура оспорила этот договор и попросила суд признать его недействительным. Суд посчитал, что без судебного запрета китайская фирма может продолжить стройку и изменить первоначальное состояние спорного участка. Уточняется, что размер спорной территории более 16 тысяч квадратных метров.

В середине марта строительство завода по розливу воды из Байкала для экспорта в Китай в Иркутской области приостановили Суд удовлетворил требование природоохранной прокуратуры, которая настаивала на том, что при возведении объекта было нарушено требование федеральных законов. Начало строительства также привело к волне экологических протестов. Позже суд признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода, выданное в 2016 году. Эксперты не учли, что на территории рядом с будущим заводом находятся сорок уникальных представителей флоры и фауны.



Завод по розливу байкальской воды планировалось запустить к 2021 году. Его основной инвестор – Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хейлунцзян. Объём инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей. Местные жители опасаются, что новое производство нанесёт вред экологии Байкала, а также лишит их возможности ловить рыбу в прежних объёмах. Появилась информация о том, что рядом с первым заводом планируется строительство второго, который будет поставлять воду в Корею. Петиция против строительства собрала более миллиона подписей.