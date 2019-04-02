Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

"Коррупция сильнее воли президента"

"Коррупция сильнее воли президента"
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00
Скачать медиафайл

Прошло 40 дней с тех пор, как Владимир Путин поручил решить судьбу животных, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье. Но 10 косаток и 87 белух, пойманных для продажи в Китай, все еще находятся в неволе. Чтобы вновь привлечь внимание к этой проблеме, волонтеры Гринпис провели акцию на площади Никитских ворот в Москве. Они разложили на мостовой пятиметровый 3D-рисунок косатки, которая разорвала сеть и смогла выбраться из "тюрьмы". Зоозащитники сообщают, что за 7 месяцев заключения погибли одна косатка и три белухи. У остальных - проблемы со здоровьем: гематомы, повреждения зубов и кожи.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG