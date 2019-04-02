"Коррупция сильнее воли президента"

Прошло 40 дней с тех пор, как Владимир Путин поручил решить судьбу животных, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье. Но 10 косаток и 87 белух, пойманных для продажи в Китай, все еще находятся в неволе. Чтобы вновь привлечь внимание к этой проблеме, волонтеры Гринпис провели акцию на площади Никитских ворот в Москве. Они разложили на мостовой пятиметровый 3D-рисунок косатки, которая разорвала сеть и смогла выбраться из "тюрьмы". Зоозащитники сообщают, что за 7 месяцев заключения погибли одна косатка и три белухи. У остальных - проблемы со здоровьем: гематомы, повреждения зубов и кожи.