Главы МИД стран НАТО обсудят Россию на встрече в США

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что надеется на то, что Россия перестанет представлять угрозу безопасности для стран, входящих в Североатлантический союз. "Мы можем поладить с Россией" - повторил Трамп фразу, которую он ранее уже не раз произносил, говоря об отношениях с Москвой. Он добавил, что хотел бы "поладить" и с Китаем и другими странами.

В преддверии встречи представитель госдепартамента заявил о том, что на ней будут обсуждаться, в том числе, "все элементы российской угрозы" - от агрессивных действий России по отношению к Грузии и Украине до вмешательства в выборы в США и отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Британии в прошлом году.

В разговоре со Столтенбергом Трамп призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, подвергнув при этом критике Германию за недостаточный, по его мнению, вклад в общую "копилку".

Cтолтенберг отметил, что за годы президентства Трампа расходы на оборону в странах НАТО существенно возросли.

Генеральный секретарь прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая открывается в среду. Эта встреча посвящена 70-летнему юбилею Североатлантического союза.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на этой встрече будет объявлено о новых мерах по отношению к России в связи с её действиями против Украины, в частности в Азовском море. О каких мерах идёт речь - неизвестно. По данным агентства AP, они будут включать в себя увеличение присутствия НАТО в Чёрном море.

В среду перед началом встречи, как ожидается, Столтенберг выступит с речью в Конгрессе США.