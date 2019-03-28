Помпео рассказал о подготовке новых мер против российской агрессии

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о подготовке новых мер по противодействию российской агрессии на территории Украины. Об этом он заявил ​27 марта на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.



О новых мерах в отношении России будет объявлено на следующей неделе во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. В самом Североатлантическом союзе информацию не прокомментировали.



Ранее США, Канада и Европейский союз расширили санкционные списки в отношении России. Это связано с захватом украинских кораблей российскими пограничниками, аннексией Крыма и проведением не признанных мировым сообществом выборов в контролируемых сепаратистами районах на востоке Украины. Москва заявила, что непременно даст ответ на введенные санкции.

25 ноября прошлого года три украинских военных корабля пытались войти в Керченский пролив, однако были атакованы российскими пограничными кораблями. В воздух поднималась и авиация. Украинские корабли были захвачены, а их экипажи – всего 24 военнослужащих – арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России. Украина обвиняет Россию в агрессии, указывая, что по договору оба государства имеют право свободно пользоваться Керченским проливом.

Страны ЕС неоднократно призывали Москву освободить моряков, но безрезультатно.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признают этот референдум и его итоги и называют действия России оккупацией или аннексией украинского полуострова. ​Тогда же, в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России.