В Москве прошла акция Гринпис в защиту косаток и белух

В Москве на площади Никитских ворот вчера прошла акция российского отделения Гринпис против так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье. Уличный художник Philippenzo нарисовал на асфальте объемный рисунок, на котором изображена косатка, вырывающаяся из сетей.

Российское отделение Гринпис ещё с осени прошлого года добивается освобождения китов, которые содержатся в тесных вольерах бывшего Центра адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя рядом с городом Находка в Приморье. За это время погибли одна косатка и три белухи. Сейчас в "китовой тюрьме" находятся 10 косаток и 87 белух.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил решить судьбу находящихся в бухте Средняя животных до 1 марта. Однако в Гринпис отметили, что соответствующее решение до сих пор не принято, и косатки и белухи продолжают подвергаться опасности.

28 февраля против компаний, незаконно удерживающих животных, были возбуждены административные дела о нарушении правил рыболовства.

Освободить косаток и белух призывали мировые знаменитости, в том числе голливудские актёры Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо, океанограф Жан-Мишель Кусто. Французский учёный завтра прилетает в Россию, чтобы принять участие в спасении и реабилитации морских животных, находящихся в "китовой тюрьме".

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средняя содержатся 11 детенышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих.