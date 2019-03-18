Около 50 актеров, музыкантов, писателей, художников и спортсменов из разных стран обратились с к президенту России Владимиру Путину с просьбой выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подписи под обращением поставили голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан-Мишель Кусто, актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, российский музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, модели Наталья Водянова, Даутцен Крез и многие другие.

Авторы письма просят создать для животных наиболее благоприятные условия, расширить вольеры, в которых они сейчас содержатся в бухте Средняя. Они подчеркивают, что жизнь морских млекопитающих находится под угрозой.

"Мы просим вас и правительство России планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями", – говорится в тексте обращения.

Ранее к Путину с просьбой отпустить животных из "китовой тюрьмы" на волю уже обращались Памела Андерсон и Жан-Мишель Кусто, который готов выступить в качестве эксперта в процессе реабилитации животных.

Кусто планирует приехать в Приморье для оказания помощи в освобождении косаток и белух, которые находятся в бухте "Средняя". Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в интернете. По его словам, действовать необходимо очень быстро, чтобы не нанести еще больший ущерб животным.

Голливудский актер и зоозащитник Леонардо Ди Каприо в конце февраля разместил петицию за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье.