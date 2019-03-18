Около 50 актеров, музыкантов, писателей, художников и спортсменов из разных стран обратились с к президенту России Владимиру Путину с просьбой выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом сообщает "Интерфакс".
Подписи под обращением поставили голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан-Мишель Кусто, актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, российский музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, модели Наталья Водянова, Даутцен Крез и многие другие.
Авторы письма просят создать для животных наиболее благоприятные условия, расширить вольеры, в которых они сейчас содержатся в бухте Средняя. Они подчеркивают, что жизнь морских млекопитающих находится под угрозой.
"Мы просим вас и правительство России планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями", – говорится в тексте обращения.
Ранее к Путину с просьбой отпустить животных из "китовой тюрьмы" на волю уже обращались Памела Андерсон и Жан-Мишель Кусто, который готов выступить в качестве эксперта в процессе реабилитации животных.
Кусто планирует приехать в Приморье для оказания помощи в освобождении косаток и белух, которые находятся в бухте "Средняя". Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в интернете. По его словам, действовать необходимо очень быстро, чтобы не нанести еще больший ущерб животным.
Голливудский актер и зоозащитник Леонардо Ди Каприо в конце февраля разместил петицию за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье.
- 6 марта Общественная коалиция "Свободу косаткам и белухам" объявила протест предложению Минприроды о перемещении морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" в еще не существующий "центр" на острове Русский. Экологи считают, что в ожидании постройки центра для морских животных косаткам и белухам придется несколько месяцев провести в антисанитарных условиях.
- 5 марта на совещании в правительстве было решено переместить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в центр содержания крупных морских животных после того, как в Приморье потеплеет. Центр будет оборудован в одной из бухт острова Русский. Выпустить млекопитающих в естественную среду обитания участники совещания решили "только в случае отсутствия рисков для их жизни", а всех косаток и белух чипировать. Что произойдет с животными, если специалисты решат, что в естественную среду их выпускать нельзя – не сообщалось.
- 4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявляли о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала. Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии подтвердили серьезное ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье всего за два месяца.
- 18 января в "китовой тюрьме" прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын позже рассказал редакции "Сибирь.Реалии" о том, что состояние животных ухудшается. Эти морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи рассказали, что самые слабые и истощенные детеныши белух просто погибли из-за условий содержания в "китовой тюрьме".
- По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- Две из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, признали, что добывали животных по заказу иностранных океанариумов.