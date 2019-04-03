Адвокаты раскритиковали законопроект Путина о судебной экспертизе в СК

Федеральная палата адвокатов России (ФПА) раскритиковала предложенный Владимиром Путиным законопроект о расширении полномочий Следственного комитета. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на официальное письмо ФПА в администрацию президента и Государственную думу.

Речь идёт о законопроекте, внесённом президентом в Госдуму 12 марта, в котором Путин предлагает разрешить Следственному комитету создавать свои судебно-экспертные учреждения и проводить судебные экспертизы.

Адвокатская палата в своем отзыве на документ заявляет, что законопроект фактически противоречит российскому законодательству. Согласно действующим законам, эксперт не должен находиться в зависимости от органа, который назначил экспертизу, и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Гарантии независимости эксперта являются "критически важными", поскольку "возможности защиты по оспариванию заключения эксперта сильно ограничены", говорится в письме Федеральной палаты адвокатов России.

Если законопроект будет принят, то "состязательность российского правосудия может окончательно рухнуть", предупреждают юристы.

Сейчас у Следственного комитета уже есть свои эксперты, но представители Генеральной прокуратуры регулярно критиковали их работу. Так, минувшей осенью генпрокурор Юрий Чайка заявил, что проведенные специалистами СКР судебно-медицинские экспертизы не могут являться доказательствами по уголовному делу, так как эти эксперты не являются медицинскими работниками и находятся в служебной зависимости от руководства Следственного комитета.

Однако в Госдуме считают, что "так называемая независимая экспертиза" подвержена коррупции.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано в Госдуме на 18 апреля.