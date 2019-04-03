В Петербурге тоже появилась табличка в виде надгробия Путина

В Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра 2019. Ниже написано "Предал народ России".

Одним из первых табличку сфотографировал петербургский журналист Давид Фрэнкель, уточнив у себя в Твиттере, что не знает, кто её поставил. Спустя примерно полчаса движение "Агит Россия", никнейм которого также изображен на "надгробии", сообщило в Твиттере, что табличку установили его активисты.

"Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России", – говорится в публикациии "Агит России".

Активисты подчеркивают, что Петербург "принял эстафету", как это ранее сделали Москва и Набережные челны. Там в марте появились похожие "надгробия". Отсылки на Твиттер "Агит России" на них не было, но движение разместило их снимки.