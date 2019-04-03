В Брунее вступил в силу закон о казни за измену и гомосексуализм

В Брунее с 3 апреля вступает в силу уголовный кодекс, который, по словам его авторов, основывается на нормах шариата. Новый закон предусматривает смертную казнь через побивание камнями за однополые отношения и супружескую измену.

Согласно тексту документа, смертная казнь будет применяться в отношении мужчин и женщин занимавшихся анальным сексом вне супружеских отношений. За внебрачный секс предусмотрено 100 ударов плетью и тюремное заключение сроком на один год. Для тех кому не исполнилось 15 лет – 30 ударов плетью и содержание в реабелитационном центре.

Мировые лидеры осудили принятие нового уголовного кудекса Брунея. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал новый законы жестокими и бесчеловечными и потребовал отменить смертную казнь. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что бесчеловечность нельзя оправдывать культурой или традициями.

Министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт назвала решение Брунея варварским и заявила, что никто не должен подвергаться смертной казни из-за тех кого они любят.

​Новый закон Брунея также осудил снователь Virgin Group Ричард Брэнсон. "Этому отвратительному, бесчеловечному и средневековому законодательному акту нет места в 21-м веке." – заявил бизнесмен.

Ранее актёр Джордж Клуни призвал бойкотировать находящиеся в США и Европе отели, которые принадлежат властям Брунея.​

Смертная казнь за однополые отношения существует в восьми странах мира: это Иран, Судан, Саудовская Аравия и Йемен; части Сомали и северной Нигерии. В них действует законодательство шариата.

Правозащитники неоднократно критиковали власти Брунея за преследование геев. Сейчас в стране действует закон, по которому за однополую связь могут посадить в тюрьму на десять лет. Amnesty International призвала немедленно остановить введение ещё более жестокой формы наказания.