Запрет на хостелы в жилых домах может вступить в России в силу 1 октября

Закон, запрещающий размещение хостелов в российских жилых домах, вступит в силу с 1 октября 2019 года. Об этом Госдума и Совет Федерации договорились на заседании согласительной комиссии, которое состоялось в среду и стало третьим по счету.
В Нижней палате российского парламента ранее настаивали, что закон, принятый Госдумой 6 марта, должен вступить в силу через 10 дней после его подписания президентом. Совет Федерации закон в таком виде отклонил, предложив перенести сроки на 1 января 2010 года.
Принятое сегодня решение будет вынесено на голосование в Госдуме в четверг, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.
- 13 марта, когда Совет Федерации отклонил законопроект, его председатель Валентина Матвиенко подчеркнула, что бизнесу нужно время на цивилизованное исполнение закона. В Госдуме тогда заявили о готовности преодолеть решение Совфеда.
- 6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Для размещения хостела помещение потребуется перевести в нежилой фонд. Авторы законопроекта, в частности, утверждали, что хостелы мешают жильцам многоквартирных домов.
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