Запрет на хостелы в жилых домах может вступить в России в силу 1 октября

Закон, запрещающий размещение хостелов в российских жилых домах, вступит в силу с 1 октября 2019 года. Об этом Госдума и Совет Федерации договорились на заседании согласительной комиссии, которое состоялось в среду и стало третьим по счету.

В Нижней палате российского парламента ранее настаивали, что закон, принятый Госдумой 6 марта, должен вступить в силу через 10 дней после его подписания президентом. Совет Федерации закон в таком виде отклонил, предложив перенести сроки на 1 января 2010 года.

Принятое сегодня решение будет вынесено на голосование в Госдуме в четверг, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.