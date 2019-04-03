80% семей в РФ испытывают трудности с покупкой самого необходимого

Ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58 с половиной тысяч рублей, чтобы она могла свести концы с концами. При этом необходимый минимальный доход многодетной семьи оценивается в 82 тысячи рублей. Семьям пенсионеров достаточно 38 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное Росстатом.

Согласно данным исследования, трудности с приобретением необходимых товаров испытывает более 79 процентов российских семей. Половина россиян не может справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

При этом приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может более трети семей. У 11 процентов семей нет возможности покупать жизненно необходимые лекарства. Пятая часть не имеет возможности употреблять фрукты в любое время года, отмечают авторы исследования Росстата.

По данным проведенного ранее исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, почти каждый четвёртый россиянин может себе позволить только минимальный набор простых продуктов.

В России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей. Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться снижения уровня бедности.

По данным опроса "Левада-центра", 61 процент опрошенных социологами в конце прошлого года стыдится того, что жители России живут "в вечной бедности и неустроенности".