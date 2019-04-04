Вода выборов и спирт надежды. Яков Кротов - об украинских примерах

Выборы сами по себе лишь вода, которой сыт не будешь, но без которой умирают куда быстрее, чем без еды. Фальсифицировать выборы - как отравить колодец. Тем не менее, выборы легко могут обернуться водянкой. Вроде бы есть, как бы есть, а проку нет.

Варили борщ, а вышел чистый капиток. Такое происходит, если выборы есть, а надежды нет. К сожалению, именно таковы все - все без исключения - выборы, которые проходили в России со времён перестройки. И не только в России. Выборы из двух зол, выборы между правой и левой руками сатаны. Выборы, густо замешанные на цинизме: мол, понятно, что наш кандидат зло, но иначе и не бывает, выбирают всегда между разными оттенками зла.

Агитация за зло не слишком изобретательна. Голосуйте за наше зло, потому что оно - меньшее. Ельцин в этом смысле был рекордсмен: он был зло, меньшее, чем Горбачёв, Явлинский, Зюганов, Черномырдин, Лужков, Лебедь, простите, аще кого не помянух по слабости памяти.

Есть более тонкий манёвр: голосуйте за наше зло, потому что оно старое и сытое. Цинично, но действенно. Кажется, впервые это в фельетоне Власа Дорошевича, по цензурным причинам написанном в виде китайской легенды: крестьянин плачет, когда отрубают голову проворовавшемуся мандарину и присылают нового. Ведь старый уже много наворовал и успокоился, а новый будет воровать с нуля.

Самое последнее дело - издеваться над надеждой

Подвидом такой агитации служит знаменитое "лошадей на переправе не меняют". Обычно это заявляют, когда страна со всем населением, влключая политиков, находится в глубокой... скажем деликатно, в глубокой пустыне. Нет даже тоненького ручейка, чтобы изобразить через него переправу, а ржание такое, словно собираются Днепр форсировать.

Совсем уже отчаянный приём цинизма: наше зло - своё, самостоятельное, а другой кандидат- марионетка. В принципе, другой кандидат, возможно, и марионетка, но только это ничего не меняет. Надо продолжать полемизировать с идеями того, кто якобы кукловод и хозяин. Сама по себе зависимость политика от кого бы то ни было ещё не смерный грех. К тому же такие обвинения обычно абсолютно недоказуемы и больше говорят о тех, кто их выдвигает. Это они - марионетки. "Кто как обзывается, тот сам так называется". Каждый видит в другом свой собственный грех.

Марионетки настоящие - это сами циники. Неважно, президент или полотёр, важно, жива в человеке надежда или нет. Надежда - этот ничтожный процент спирта, который превращает воду в вино, а выборы из буксующего обряда самовоспроизводства власти в победу демократии. Демократии, а не того или иного кандидата!

Самое последнее дело - издеваться над надеждой. А ведь такое бывает! Даже в Украине, вот прямо сейчас, вполне расистски и цинически издеваются над украинцами: мол, чего это вы всё время голосуете в надежде на то, что новый президент будет лучше предыдущего? И всё время обманываетесь! Над избирательным участком тогда надо вешать объявление "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Голосуй не расчётом выиграть, а с расчётом не проиграть! Стабильность! Не раскачивай лодку! Не гони волну!

Возможно, не нужно раскачивать лодку, возможно, не нужно гнать волну. Только всё же нужно сперва проверить, есть ли море или река, в лодке страна или на суше. В любом случае, цинизм - последнее убежище негодяев. Как и патриотизм. Как и отчаяние. Не моё дело указывать, за кого голосовать, я защищаю не того или иного кандидата, а вот надежду не могу не защитить. Отчаяние дурной советчик, отчаяние может завести лишь в ещё более отчаянную ситуацию. Да, возможно, новый кандидат, придя к власти, забудет свои обещания и будет так же манипулировать правосудием, прессой, парламентом, православием, как и предыдущий правитель. Но "возможно" не есть "обязательно". Надежде надо давать место. Что угодно, только не цинизм и отчаяние как лозунг жизни.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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