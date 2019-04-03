Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе РФ

В каждом третьем регионе России по итогам 2018 года выросла смерность. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.

В январе Голикова заявляла, что за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек.

Согласно оперативным данным Росстата за 2018 год, в абсолютном выражении прирост количества умерших оказался больше всего в Москве ,Татарстане и Московской области. В процентном выражении сильнее всего смертность выросла на Чукотке – почти на 21 процент.

В то же время, по словам Голиковой, возможности для обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. На сегодняшний день оно не превышает 35 миллионов человек.

В конце декабря Росстат сообщал, что в России впервые за 10 лет снизилась численность населения. В частности из-за того, что миграционный поток не смог компенсировать естественную убыль.

С 2015 года в статистике государственного агентства учитывается население Крыма (около двух миллионов человек). С момента аннексии полуострова Россией в 2014 году население полуострова сократилось примерно на 50 тысяч человек, в том числе за счёт переезда крымских татар в различные области Украины.При расчёте данных Росстат использует и демографические показатели полуострова, что может влиять на общую статистику.