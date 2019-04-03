СМИ: венесуэльская PDVSA приказала отключить транспондеры на танкерах

Находящаяся под американскими санкциями венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA распорядилась отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе. Об этом сообщает Argus Media.



По данным агентства, спутники и система мониторинга показывают, что 21 из 23 танкеров, ранее находившиеся в заливе Позуэлос, уже долгое время не передавали сигналы транспондеров.



По словам одного из собеседников агентства, PDVSA приняла решение скрыть местонахождение танкеров, чтобы власти США не могли установить нефтяные компании, которые продолжают вести бизнес с Венесуэлой вопреки санкциям.

Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.

Россия поддерживает Мадуро. В начале марта Мадуро распорядился перенести европейскую штаб-квартиру PDVSA из Лиссабона в Москву.

Из-за связей с венесуэльской государственной нефтяной компанией министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк". Visa и MasterCard заблокировали карты банка.

11 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания “Роснефть” продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов.