США вводят санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и блокируют активы компании на 7 миллиардов долларов. Об этом в понедельник сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The Wall Street Journal.

PDVSA — основной источник доходов Венесуэлы. Принадлежащая компании американская нефтеперерабатывающая Citgo Petroleum — наиболее важный иностранный актив страны, отмечает Reuters.

Болтон заявил, что санкции в отношении PDVSA должны не допустить, чтобы правительство Мадуро похитило деньги у нефтяной компании.

"Мы продолжим раскрывать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа", — приводит его слова агентство.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что администрация США будет выдавать временные лицензии, которые позволят проводить "некоторые платежи" с PDVSA. А Citgo Petroleum сможет продолжить работу при условии, что полученные компанией деньги не будут направляться Мадуро и его окружению. Его цитирует CNBC.

Мнучин заявил, что санкции могут быть отменены, если контроль над государственной нефтяной компании Венесуэлы получит временный президент Венесулы или избранное на новых выборах демократическое правительство. Временным президентом в США и ряде других стран считают главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, пообещавшего провести в стране новые выборы.

Гуайдо заявил в понедельник, что дал распоряжение депутатам сформировать новый совет директоров для PDVSA.