Правительство Чечни разместило на сайте госзакупок контракт на уборку территории вокруг резиденции главы республики Рамзана Кадырова. Начальная цена контракта установлена на уровне 34,88 миллиона рублей. Первым внимание на тендер обратило издание "МБХ медиа".

За эти деньги исполнитель контракта должен будет до конца года выкашивать и поливать газоны, бороться с сорняками и вручную подметать территорию, непригодную для механической уборки.

В декабре прошлого года тендер на уборку самой резиденции Кадырова был оценён властями республики в 51 миллион рублей. Контракт не был заключён в связи с отсутствием желающих принять участие в тендере.

Здание резиденции Кадырова больше Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет более 64 тысяч квадратных метров, а общая площадь вместе с прилегающими территориями, как писала "Новая газета" — 260 тысяч квадратных метров. Строительство объекта издание оценивало в десять миллиардов рублей.