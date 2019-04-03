НАТО прикроет корабли Украины

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявляет о намерении организации увеличить число кораблей стран НАТО в Черном море, чтобы обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Способен ли альянс защитить украинский флот от российских провокаций? Обсуждают военные аналитика Вадим Лукашевич, Александр Гольц, Сергей Ищенко (все - Россия) и экс-зам.начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко (Украина). Ведущая Елена Рыковцева

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