Конгресс США затребовал полную версию доклада о "российском следе"

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США затребовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. За выдачу соответствующей повестки проголосовали 24 конгрессмена, против высказались 17.

Решение позволит председателю комитета Джероллу Надлеру вызвать для дачи показаний пяти бывших помощников президента США Дональда Трампа. В том числе бывших советников – Стива Бэннона и Дональда Макгана.

Как отмечает Reuters, повестка может вызвать противостояние между Конгрессом и Минюстом. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что опубликует доклад Мюллера, но в середине апреля, а не до второго апреля, как этого требовало демократическое большинство конгресса.

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