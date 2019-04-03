Зеленский согласился на дебаты с Порошенко на стадионе в Киеве

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский согласился прийти на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко при условии проведения их на национальном стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ранее с призывом к Зеленскому принять участие в дискуссии обратился штаб Порошенко.

В опубликованном на официальном сайте Зеленского заявлении говорится, что право прийти на дебаты должны получить все журналисты, а разрешение на трансляцию надо выдать всем каналам. Зеленский также требует, чтобы Порошенко прекратил называть его "марионеткой Кремля или Коломойского", "ватником" и "малороссом".

Тем временем Центризбирком Украины обработал 99,99 процентов бюллетеней избирателей на выборах президента. Они состоялись 31 марта. В голосовании приняли участие почти 19 миллионов украинских граждан, включая проживающих за рубежом. В России голосование не проводилось.

По итогам выборов во второй тур вышли Владимир Зеленский, набравший более 30 процентов голосов, и Пётр Порошенко. За него проголосовало почти 16 процентов избирателей. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, набравшая более 13 процентов голосов и не прошедшая во второй тур выборов, заявила, что не будет поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского. Ранее политик обвинила действующего президента в фальсификации голосования. При этом Тимошенко отказалась обжаловать результаты голосования в суде.

Считающийся пророссийским кандидатом и занявший на выборах четвёртое место лидер партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко в свою очередь высказал мнение, что Порошенко не останется на второй срок. Бойко сообщил, что решение о поддержке того или иного кандидата должна принимать партия. Однако там заявили, что партия не поддержит ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

Глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, вышедший по итогам выборов на пятое место, заявил, что ни при каких условиях не поддержит Порошенко. При этом он отметил, что не может призывать своих избирателей голосовать или не голосовать за Зеленского, так как не знаком с его политической деятельностью.

О своем нежелании поддерживать ни одного из кандидатов заявили и другие кандидаты, не вышедшие во второй тур. В частности, так поступили кандидат в президенты от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул, а также бывший глава Службы безопасности Украины и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.