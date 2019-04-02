Лидер оппозиционной украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отказалась обжаловать результаты первого тура президентских выборах на Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции во вторник, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Она обвинила президента страны Петра Порошенко в фальсификации голосования и заявила, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

В воскресенье на Украине прошёл первый тур выборов президента. По данным ЦИК после обработки 98,7 процентов бюллетеней, Тимошенко заняла третье место в голосовании, набрав около 13,5 процента голосов.

В день голосования экзитполлы (опросы людей вышедших с участка) прогнозировали ей около 14 процентов голосов, тогда она заявляла, что подсчёты "Батькивщины" прогнозируют ей лучший результат.

Первые два места заняли комик Владимир Зеленский (30,2 процента голосов) и действующий президент Пётр Порошенко (15,9 процента). ЦИК планирует огласить результаты первого тура выборов до 10 апреля. На 21 апреля запланирован второй тур голосования.