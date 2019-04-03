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НАТО обещает "прикрыть" суда Украины. Ценой прямого конфликта с РФ?

НАТО обещает "прикрыть" суда Украины. Ценой прямого конфликта с РФ?
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Станет ли Керченский пролив безопасным для украинского флота?

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