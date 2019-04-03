Браудер просит проверить транзакции Swedbank в Эстонии

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер 2 апреля подал в прокуратуру Эстонии и бюро по борьбе с отмыванием денег заявление о финансовых махинациях в эстонском отделении банка Swedbank. Об этом сообщает эстонский сайт Postimees. Браудер просит проверить подозрительные транзакции и счета, куда, по его данным, Danske Bank и литовский банк Ukio отправляли деньги сомнительного происхождения.

В начале марта шведское общественное телевидение SVT сообщило, что Браудер подал заявление в полицию Швеции с просьбой рассмотреть возможные финансовые махинации с деньгами из России и бывших республик СССР в банке Swedbank.

Ранее расследование шведских СМИ показало, что в период с 2007 по 2015 год между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank было проведено почти четыре миллиона евро. Браудер также подозревает Danske Bank в отмывании российских денег.

Расследователи не исключают, что изучением этой коррупционной схемы занимался юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.