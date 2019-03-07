Браудер попросил рассмотреть финансовые операции в Swedbank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции с просьбой рассмотреть возможные финансовые махинации с деньгами из России и бывших республик СССР в банке Swedbank. Об этом сообщает шведское общественное телевидение SVT.

Ранее расследование шведских СМИ показало, что в период с 2007 по 2015 год между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского Danske Bank было проведено почти четыре миллиона евро. Браудер также подозревает Danske Bank в отмывании российских денег.

По данным расследования, в подозрительные операциях участвовало не менее 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть счетов принадлежала лицам без официальных источников заработка. Информация о части клиентов закрыта.

Расследователи не исключают, что изучением этой коррупционной схемы занимался юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.

В октябре прошлого года Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции в шведском Nordea Bank.

В Великобритании открыто уголовное дело в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении Danske Bank.

В июле 2018 года Браудер подал иск против банка. Финансист тогда заявил, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.

В феврале Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии. Danske Bank заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в остальных странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег.